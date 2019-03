KDH hovorí pri Pečnianskom lese o podvode a strate v miliónoch eur

Hnutie poukazuje na podozrenia, že z lesa by sa mohol stať stavebný pozemok.

28. mar 2019 o 17:07 TASR

BRATISLAVA. Kresťanskodemokratické hnutie hovorí pri spore o pozemky pod bratislavským Pečnianskym lesom o podvode.

Tvrdí, že pokiaľ by sa dokonal, štát by mohol prísť aj o 100 miliónov eur. Mimoparlamentné KDH poukazuje na podozrenia, že z lesa by sa mohol stať stavebný pozemok.

Zámenná zmluva

Predseda strany Alojz Hlina na brífingu pred parlamentom uviedol, že pri tomto lese došlo k zámennej zmluve, kde pozemky boli ohodnotené na 0,07 eura za jeden štvorcový meter.

"Ale 24 hektárov v centre mesta pod oknami parlamentu má určite radovo vyššiu cenu. Keby sa tento podvod dokonal a tieto pozemky by sa stali stavebnými pozemkami, tak škoda pre štát sa ráta na desiatky miliónov eur, možno by sme sa dostali na vyše 100 miliónov eur," zdôraznil.

Dodáva, že ak má spravodlivosť na Slovensku fungovať, tak je v záujme Slovenska, poslancov národnej rady a všetkých ľudí činných vo verejnom priestore, "aby tento kolosálny podvod nebol dokonaný". Poznamenal, že Pečniansky les sú zelené pľúca Bratislavy.

V spore o pozemky pod bratislavským Pečnianskym lesom opäť rozhoduje Okresný súd Bratislava II. Krajský súd v Bratislave totiž ešte minulý rok na jeseň zrušil rozsudok okresného súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Pojednávanie má byť v apríli. Obe strany trvajú na svojich doterajších stanoviskách.

Výmena pozemkov

Okresný súd Bratislava II v novembri 2015 potvrdil platnosť zmluvy o výmene pozemkov pod lesom za pozemky v Šiatorskej Bukovinke, okres Lučenec, medzi štátnym podnikom Lesy SR a občianskym združením Človek a strom.

V prípade padli odvolania a Krajský súd v Bratislave minulý rok prípad vrátil naspäť na okresný súd na ďalšie konanie.

OZ Človek a strom vzniklo v máji 2008. Následne v júni požiadalo Lesy SR o zámenu 24 hektárov pozemkov pod Pečnianskym lesom za približne rovnako veľké pozemky v Šiatorskej Bukovinke.

Uvedené pozemky pod Pečnianskym lesom sa nachádzajú na petržalskom brehu Dunaja rovno oproti parlamentu a Bratislavskému hradu.

Pečniansky les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a predstavuje časť súvislých lužných lesov medzi Bratislavou a Viedňou.