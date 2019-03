Špaček: Nový prezident? Od prvej chvíle musí vedieť, o čo ide

"Prezidentom by sa fakticky mal stať človek, a vo väčšine krajín to tak je, ktorý disponuje morálnou integritou," uvažuje v rozhovore pre SME LADISLAV ŠPAČEK.

Odborník na etiketu, ktorý bol hovorcom prezidenta Václava Havla, hovorí aj o tom, aké vlastnosti má mať nový prezident a čo robí po zvolení.

V druhom kole prezidentských volieb sa stretávajú Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Spĺňajú títo dvaja kandidáti vlastnosti prezidenta republiky?

Ladislav Špaček narodil sa v roku 1949 v Ostrave,

vyštudoval Pedagogickú fakultu v Ostrave a Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej,

bol hovorcom prezidenta Václava Havla,

usporadúva prednášky o etikete či komunikácii s médiami,

pôsobil aj v spravodajstve Československej televízie.

„Ak by sme zobrali prototyp prezidenta a vzali súpis všetkých jeho vlastností, ani jeden z kandidátov, ktorí sa dostali do druhého kola, by teoreticky nevyhovel. Obom môžeme niečo vyčítať a môžeme vidieť ich nedostatky.“

Čo najdôležitejšie bude teda v týždňoch do inaugurácie čakať na víťaza volieb?

„Zostavenie jeho tímu, ktorý je mimoriadne dôležitý. Kvalita tohto tímu často rozhoduje o tom, ako bude prezident vnímaný.

Zoberte si za príklad Miloša Zemana. Je obklopený ľuďmi, o ktorých sa v médiách píše kdečo. To oslabuje jeho pozíciu. Aj keby bol takýto prezident zlatý, kvôli ľuďom, ktorých má okolo seba, si nedokáže vybudovať autoritu.“

Akí ľudia majú byť v tíme prezidenta?