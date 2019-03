Kam so psom v Bratislave? Radí New Yorčan

Spectacular Slovakia: Cudzinci v anglickom podcaste rozprávajú o Slovensku.

30. mar 2019 o 5:55 Anna Fay

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/596779920&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Keď Dave Rubin prišiel do Bratislavy z New Yorku, zdalo sa mu, že psy sú všade. V nákupných centrách, v kaviarňach, a samozrejme na uliciach. Na Slovensku si teda splnil svoj detský sen a dnes má psa aj on. Kam s ním chodí na prechádzky? Chystáte sa navštíviť Bratislavu aj s vaším psom? Dave pozná tie správne miesta, kam sa vybrať so štvornohým spoločníkom. Napríklad do kaviarne pre psy.

