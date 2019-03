Šufliarsky sa vzdáva funkcie na Generálnej prokuratúre

Šufliarsky končí po zverejnení komunikácie s Kočnerom.

29. mar 2019 o 13:42 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Prvý námestník Generálneho prokurátora Peter Šufliarsky sa vo štvrtok vzdal funkcie.

Urobil tak potom, ako šéf OĽaNO Igor Matovič vo štvrtok zverejnil sedem z viac ak 400 SMS správ, ktoré si vymenil Šufliarsky a Marian Kočner, ktorý je v súčasnosti obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár potvrdil, že mal komunikáciu medzi svojim prvým námestníkom Šufliarskym a Kočnerom od januára 2019. Vtedy povedal Šufliarskemu, aby ju verejnosti vysvetlil sám.

Prečítajte si tiež: Rieši mafiu i veľké kauzy. Kto je prokurátor Šufliarskyť?

Dodal, že od minulého týždňa sa snažili ich doplniť, aby komunikácia bola kompletná.

"Povedal som pánovi Šufliarskemu, že potom budeme mať vážny rozhovor a ten rozhovor prebehol," povedal Čižnár.

Čižnár nedal novinárom priestor klásť otázky.

Stovky správ

Komunikácia prebehla v prvej polovici roka 2017 a celkovo podľa Šufliarskeho šlo 418 správ.

"Kočner sa dostal do basy napriek vôli Petra Šufliarskeho, ktorý bol jeho bútľavou vŕbou," povedal Matovič.

Prečítajte si tiež: Matovič ukázal časť SMS Šufliarskeho s Kočnerom. Šufliarsky ich vraj sprístupní

Šufliarsky sa k téme vyjadril okrem tlačovej konferencie cez deň aj vo štvrtok večer v súkromnej televízii TA3 a priznal, že si s Kočnerom vymenil stovky správ.

Šufliarsky ale zdôrazňoval, že sám komunikáciu s Kočnerom nezačal a vždy len reagoval na jeho správy.

„On chcel touto komunikáciou získať pocit dôležitosti, že sa pozná s námestníkom Generálneho prokurátora,“ povedal Šufliarsky večer v diskusnej relácii TA3.

Riešili Kočnerov trezor

Matovič na tlačovke vo štvrtok zverejnil sedem SMS správ.

V TA3 Šufliarsky ukázal aj ďalšie časti jeho komunikácie s Kočnerom. Matovič napríklad zverejnil SMS, kde Kočner píše Šufliarskemu: Pamätáš si na náš dlhý rozhovor cca dve hodiny v aute?

Moja odpoveď je nasledovná, povedal Šufliarsky v TA3: „Veď to bolo pred takmer siedmimi rokmi. Už nie, prepáč.“

V ďalších SMS, ktoré ukázal Šufliarsky na kameru sa napríklad spomína poslanec Smeru Erik Tomáš, trezor, žaloby na médiá či "Dobroš" čo by mohol byť bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Nie je ale jasné, ktoré SMS písal Kočner a ktoré Šufliarsky a o čom si presne písali.

Časť komunikácie Šufliarskeho a Kočnera: PŠ: O. K. porozmýšľam a ozvem sa. To s tými voľbami ako myslíš? MK: Poviem ti osobne, je to na dlhší rozhovor. PŠ: Už tuším, že ma zahrnieš toľkými info, že budem mať hlavybôľ. MK: Nebudeš, nejdem otvárať trezor. Chcem len pofilozofovať, ako sa v budúcnosti zbaviť pocitov dezilúzie, sklamania a bezmocnosti. PŠ: Tak to som si vydýchol. MK: V jednom tvojom prípade som už raz tieto pocity mal. Dodnes ma to trápi, že som ťa lepšie nepočúval, len som sa musel na vlastnej koži presvedčiť, že pravdu si mal ty. MK: Pamätáš si na náš dlhý rozhovor cca 2 hodiny v aute?

Nezverejňovanie SMS správ

Šufliarsky vo štvrtok tvrdil, že komunikáciu s Kočnerom zverejní médiám, ale z jeho tvrdení nie je jasné, ako to urobí.

Médiám Šufliarsky oznámil, že majú hovorkyni Generálnej prokuratúry Andrei Predajňovej poslať oficiálnu žiadosť a on konkrétnej osobe udelí súhlas, aby mohla disponovať touto komunikáciou.

Generálna prokuratúra ale SMS-ky médiám neposlala a odkazuje, že to bude riešiť priamo Šufliarsky.

Hoci ju vo štvrtok večer ukazoval v TA3, Šufliarsky celú komunikáciu doteraz nezverejnil. Na žiadosti denníka SME nereagoval.

Vyhrážky Matovičovi

Matovič vo štvrtok tvrdil, že v stredu dostal niekoľko SMS, kde sa mu anonym vyhrážal, že ak zverejní komunikáciu Kočner - Šufliarsky, tak bude zverejnený aj Matovičov rozhovor s Kočnerom.

"Nerob to, existuje nahrávka tvojho rozhovoru s Kočnerom, pochová ťa to," citoval Matovič SMS, ktorú dostal od anonymu.

Matovič už v minulosti potvrdil, že sa s Kočnerom stretol v roku 2010 vo Five Star Residence a rozprávali sa spolu asi dve hodiny.

List Antona Železníka pre Generálnu prokuratúru. (zdroj: Archív SME)

Generálnu prokuratúru kontaktoval človek, ktorý v stredu večer posielal Igorovi Matovičovi SMS správy. Zavolal hovorkyni Andrei Predajňovej vo štvrtok po druhej hodine s tým, že Matovič situáciu opísal inak, ako sa stala a žiadne vyhrážky to neboli.

Volá sa Anton Železník a chce podať na Matoviča trestné oznámenie.

„Je pravda, že som mu včera písal tri SMS správy... Ale Igor Matovič ich neodprezentoval v úplnom znení, iba ich účelovo vytrhol z kontextu...“ napísal vo štvrtok Železník v e-maily pre Generálnu prokuratúru.

Pomalé odvolávanie

Matovič na tlačových konferenciách pripomínal, že už bývalý námestník generálneho prokurátora René Vanek skončil pre komunikáciu s Alenou Zsuzsovou veľmi rýchlo. Pri odvolaní Šufliarskeho ale Čižnár podľa Matoviča váhal.

Prečítajte si tiež: Komunikácia medzi Šufliarskym a Kočnerom mohla byť podľa Matoviča dlhšia

Vanek nebol ale podľa Čižnára menovaný do funkcie tak ako Šufliarsky. Bol poverený výkonom funkcie čo Čižnár označil za akúsi skúšobnú dobu.

„Keď je niekto poverený tak stačí jeden môj podpis a to je všetko,“ povedal Čižnár.

Keď je niekto menovaný na Generálnej prokuratúre, tak odvolanie trvá dlhšie. Musela by napríklad najprv rokovať Rada prokurátorov.

Tým, že sa Šufliarsky sám vzdal funkcie, celému tomuto procesu sa vyhli. Šufliarskemu sa teraz bude venovať disciplinárna komisia na prokuratúre.

Zároveň Čičnár povedal, že Vaneka neodvolal len preto, že si písal so Zsuzsovou ale preto, o čom si s ňou písal. Nechcel to ale zverejniť. Povedal len že to bolo osobného charakteru.