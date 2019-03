Británia sa od Slovákov môže učiť ako sa dobre rozviesť

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

29. mar 2019 o 13:16 The Slovak Spectator

1. Švajčiarsky veľvyslanec: Slovensko je mladšie, Švajćiarsko je zasa farebnejšie: Slovakia and Switzerland have a similar mental landscape

2. Prvý apríl je aj medzinárodný deň vtákov. Vedeli ste, že ho založil rodák z Brezna? International Bird Day is of Slovak origin

3. Anton Sládek fotí Bratislavu umelecky. Spoznáte miesta v hlavnom meste na jeho fotkách? Bratislava is the passage of my life, says photographer Anton Sládek

4. Spoznajte slovenské start-upy, choďte si zabehať alebo si dajte pod zub niečo vegánske. Udalosti, ktoré by ste si nemali nechať ujsť tento týždeň v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

5. O návrate domov sa zahraniční Slováci rozhodujú predtým než ich deti nastúpia do školy: Slovak expats returning home want to work in the public sphere. Money is not the problem

6. Kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb nebola taká vyostrená, ako mnohí čakali. Rozhodlo prezidentské voľby prvé kolo? It seems the next president was decided in the first round

7. Brexit môže byť dôvodom, aby sa Slováci z ostrovov vrátili domov. No chcú sa skutočne vrátiť? State wants to lure Slovaks back from abroad but lacks systematic steps

8. Svadobná výstava ukázala nevesty v ľudovom šate: Krakovany wedding expo shows what a traditional Slovak bride looked like

9. V tábore smrti som prišla o sestru. Príbeh Edity Grosmanovej, manželky autora predlohy k filmu Obchod na korze: I lost my sister in Auschwitz, Slovakia lost its future

10. Británia sa od Slovákov môže učiť ako sa dobre rozviesť, píše Angličan žijúci na Slovensku: What Slovakia could teach Britain

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.