OĽaNO chce zlepšiť postavenie zdravotne postihnutých

Poslankyňa Shahzad upozornila na rôzne formy diskriminácie.

29. mar 2019 o 14:20 TASR

BRATISLAVA. Opozičná poslankyňa OĽaNO Silvia Shahzad chce zlepšiť postavenie osôb so zdravotným postihnutím a odstrániť viaceré formy ich diskriminácie v bežnom živote.

V závere štvrtého rokovacieho dňa 43. schôdze predložila návrh antidiskriminačného zákona, vypočulo si ju však len zopár poslancov, sála bola poloprázdna.

Diskriminácia zdravotne postihnutých

Shahzad upozornila, že osoby so zdravotným postihnutím čelia rôznym formám diskriminácie.

Zámerom jej návrhu je zosúladiť znenie antidiskriminačného zákona so znením Dohovoru OSN, a to podľa odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

"Tým dôjde nielen k naplneniu povinnosti, ktorá Slovenskej republike vyplýva z ratifikovanej medzinárodnej zmluvy o ľudských právach, ale aj k posilneniu ochrany osôb so zdravotným postihnutím," priblížila.

Upozornila na slabú debarierizáciu vo verejných zariadeniach či v školách, ako aj nedostatočnú hygienu niektorých zariadení.

Sociálna inklúzia

Antidiskriminačný zákon napríklad nedefinuje pojem primerané úpravy. Navrhuje preto doplniť definíciu tohto špecifického právneho konceptu.

Shahzad si od predloženého návrhu zákona sľubuje pozitívne sociálne vplyvy, a to najmä v oblasti sociálnej inklúzie, ale aj na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť.

"Definovanie primeraných úprav zvýši ochranu osôb so zdravotným postihnutím pred diskrimináciou a napomôže odstraňovaniu bariér a začleneniu osôb so zdravotným postihnutím do všetkých sfér spoločnosti," uvádza sa v návrhu zákona.

Poslanci sa vrátia do parlamentných lavíc opäť v utorok (2. 4.) budúci týždeň. Poslanci majú rokovať o návrhoch z dielne rezortu životného prostredia a ministerstva školstva. Budúci týždeň ich tiež čaká voľba kandidátov na ústavných sudcov.