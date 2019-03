Koalícia pri voľbe ústavných sudcov speje k dohode

Predseda Smeru zopakoval, že trvá na tajnej voľbe.

29. mar 2019 o 15:27 (aktualizované 29. mar 2019 o 15:41) TASR, SITA

BRATISLAVA. Koalícia je podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica viac-menej dohodnutá, ako by mohla voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR.

Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že vychádza z atmosféry na koaličnej rade. Cieľom je podľa neho zvoliť toľko sudcov, aby bola na Ústavnom súde väčšina, čo by sa podľa Fica mohlo podariť.

"Klamal by som, ak by som povedal, že sa dá stopercentne predpokladať, že zvolíme 18 kandidátov. Ale pokiaľ ide o prvú skupinu kandidátov na sudcov Ústavného súdu, je vôľa v koalícii sa dohodnúť a ponúknuť prezidentovi prvú skupinu kandidátov na sudcov Ústavného súdu," uviedol Fico.

Zopakoval tiež, že Smer-SD trvá na tajnej voľbe.

SNS a Most potvrdili rodiacu sa dohodu

Predsedovia klubov SNS Tibor Bernaťák a Mosta-Híd Tibor Bastrnák potvrdili, že dohoda vyzerá nádejne. Koalícia má ešte rokovať. "Vyzerá to nádejne," poznamenal Bastrnák. "Môžem potvrdiť, že spejeme k dohode," uviedol Bernaťák.

Voliť majú poslanci podľa programu 3. apríla podvečer, diskusia k voľbe sa má začať v ten istý deň ráno.

Pri prvom hlasovaní nikoho nezvolili, a tak sú aktuálne na ústavnom súde iba štyria sudcovia z 13. O voľbe hovorí koaličná rada, vládne strany sa zatiaľ nedohodli.

Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, z ktorých má prezident SR vybrať deväť nových ústavných sudcov.

Smer podporil zamietnutie Istanbulského dohovoru

Robert Fico komentoval aj rozhodnutie parlamentu o nepokračovaní v procese smerujúcom k ratifikácii Istanbulského dohovoru.

"Garantujeme, že všetko to, čo je použiteľné buď už máme v právnych predpisoch, alebo to tam zakotvíme. Ale nebudeme rešpektovať a púšťať ustanovenia, ktoré by zrazu hovorili, že manželia môžu byť aj dvaja homosexuáli. Toto nám nesedí, s týmto máme vážny problém, dokonca ja mám vážny problém aj s tým, že by si homosexuáli mali osvojovať deti, považujem to za zvrátenosť," zdôraznil.

Smer-SD urobil podľa Fica významný krok v minulom volebnom období, keď presadil ústavnú definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy.

"Máme v ústave napísané, že toto je manželstvo a my nemôžeme akceptovať zmluvy na medzinárodnej úrovni, ktoré by išli proti tejto definícii manželstva. A práve Istanbulský dohovor obsahuje ustanovenia, ktoré ohrozujú túto ústavnoprávnu úpravu manželstva,“ podotkol a uviedol, že je rád, že zastavili proces ratifikácie tohto dohovoru.

"Rovnako garantujem, že všetky tie ustanovenia, ktoré môžu byť súčasťou právneho poriadku aj budú, pretože si myslíme, že sú tam aj dobré veci. Ale ako taký tento dohovor ide proti záujmom Slovenskej republiky," povedal.

To, čo bolo v Istanbulskom dohovore zakomponované, nemá podľa podpredsedu strany Juraja Blanára čo hľadať v našom právnom poriadku.

"Tento dohovor obsahoval ustanovenie, ktoré neumožňovalo uplatniť hocakú výhradu k nejakej časti dohovoru. Keďže sme nemohli uplatniť výhradu, a s tým nesúhlasíme, jediná možnosť bola odmietnuť dohovor," podotkol Blanár. Dodal, že vláda svojím uznesením urobí všetky kroky k tomu, aby proces ratifikácie bol zastavený.