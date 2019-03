Čaputová o Ficovi: Partnerom na debatu pre mňa bude premiér

Zuzana Čaputová diskutovala v TV SME.

31. mar 2019 o 19:53 Beata Balogová, Zuzana Kovačič Hanzelová

Novozvolená prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prišla v nedeľu do štúdia SME.

Aké budú vaše prvé kroky?

"Úplne prvé je, že sa musím venovať médiám. Aj ten dnešok je tak zadefinovaný, že idem do niekoľkých diskusných relácií. Určite si chcem aspoň chvíľu oddýchnuť, aby som vládala ísť ďalej.

Prvá práca bude taká serióznejšia úvaha ohľadom tvorby tímu, pretože mám isté predstavy. Veľmi rada by som spolupracovala s ľuďmi, ktorí mi pomáhali pri kampani. Môže sa teda začať komunikácia s ľuďmi a po ich akcepte o ich menách budem môcť aj hovoriť. A samozrejme, budem rada za neformálne stretnutia s predstaviteľmi politických strán."

Jedna z prvých vecí, čo ste urobili, bolo, že ste zapálili sviečku pri pomníku Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Prečo?

"Zdalo sa mi primerané v deň, keď sa radujeme a pozeráme sa do budúcna, pripomenúť si aj tento moment, spomenúť si na Jána a vyjadriť istú solidaritu s pozostalými po týchto dvoch mladých ľuďoch. Mala som chvíľu možnosť s ním spolupracovať, viem, čomu sa venoval.

Je pre mňa nepredstaviteľné a nemysliteľné, že novinári v našej krajine nastavujú svoj život iba preto, že niektoré citlivé trestné činy nemali byť nikdy vyšetrené. V istom zmysle suplovali povinnosť štátnych orgánov a tým sa vystavili obrovskému riziku. Považovala som za primerané urobiť to v tichosti, cestou domov."

Popri vašom víťazstve v sobotu trochu zapadla správa, že talianske orgány zachytili stovky volaní medzi Máriou Troškovou a Antoninom Vadalom (podnikateľ spájaný s talianskou mafiou, pozn. red.) už v čase, keď pracovala na Úrade vlády. Nastrčenému policajnému agentovi vraj Vadala povedal, že si kúpil miesta v slovenskej štátnej správe. Hovoril, že na polícii, colnici a v SIS do toho investoval už milión eur. Aká je vaša reakcia?

"Mám pocit, že sa každý deň vďake tej neuveriteľnej obeti, ktorú priniesli Ján a Martina, dozvedáme to, čo bolo skryté za oponou a čo je tienistou súčasťou pravdy o našej krajine. O prepojení mocných na justičné orgány, prokuratúru, políciu, prípadne vysoké politické špičky. Priame doznanie sa k tomu, že niekto má kúpené miesta v dôležitých justičných orgánoch, znie mrazivo.

Nechcem byť hneď sudcom, musím byť zdržanlivá, ale ak sa preukáže, že tá informácia je pravdivá a budú súčasťou toho vyšetrovania, zdá sa, že tu nejde len o vyšetrovanie vraždy dvoch mladých ľudí. Popritom sa odhaľuje aj niečo veľmi závažné o fungovaní našej krajiny."

Boli prezidentské voľby súčasťou boja o charakter tejto krajiny?

"Určite boli súčasťou zrkadlenia doby. Zrkadlenia toho, čo sa deje. Vnímam to aj z osobných stretnutí s ľuďmi po celom Slovensku počas tej desaťmesačnej kampane.

Mám pocit, že ľudia, alebo časť ľudí, potrebovali veľmi silno počuť, aby niekto nahlas povedal, čo si myslia a čo cítia, čo vyplýva z kontextu. Teraz sa to odhaľuje v rôznych esemeskových komunikáciách. Vnímam to ako volanie po zmene, odraz nádeje, ktorú ľudia majú."

Práve aj preto to vyzerá, že ako prezidentka budete v permanentnom konflikte s vládnou stranou Smer alebo s osobou Roberta Fica. Čo s tým budete robiť?

"Predovšetkým, pre mňa bude legitímnym partnerom na debatu premiér krajiny viac ako predseda strany."

To máte naopak ako Andrej Danko.

"Iste, ako aj viacero iných vecí... Ale áno. Nebude jednoduché vyjednávať s viacerými ľuďmi, ktorí majú možno iné hodnotové a názorové ukotvenie. Zároveň to nie je jediná situácia, ktorú v živote každý z nás absolvuje – že musí vyjednávať s osobou, ktorá reprezentuje iný hodnotový svet.

Mojou úlohou je, tak ako dosiaľ, neviesť osobné spory. Pokúsiť sa nájsť zhodu v niečom, na čom sa vieme dohodnúť a na tom budovať. Chápem, že niekedy to môže ísť do kontry. Ale budem sa veľmi usilovať o to, aby sme našli spoločnú reč.

Minimálne sa asi vieme zhodnúť na tom, že budovať dôveru verejnosti je dôležité pre všetkých predstaviteľov politického spektra."

Stretnete sa v najbližších týždňoch s Robertom Ficom?

"Budem sa ešte o tom rozhodovať a radiť. Rada by som sa stretla s predstaviteľmi vlády a orgánov verejnej moci."

Po prvom kole sme sa vás pýtali, ako vás zmenila prezidentská kampaň. Vtedy ste povedali, že odpoviete po druhom kole.

"Mme sa zdá, že som odpovedala, že s väčším odstupom po druhom kole. Ešte som veľmi v tom, potrebujem sa nadýchnuť, získať odstup a nadhľad aj sama nad sebou. V každom prípade platí, že ma to mnohému naučilo. Bola to obrovská škola vrátane sebapoznania, lebo človek sa ocitne v situáciách, v ktorých dovtedy nemal šancu byť.

Čo ma prekvapilo, je aj istá miera sebapoznania a iného poznania Slovenska. Je to veľmi exkluzívna skúsenosť chodiť medzi ľudí, rozprávať sa s nimi. Miera nenávisti ma možno prekvapila najviac. Človek nie je bežne objektom nenávisti od ľudí, ktorí ho nepoznajú. To bola studená sprcha."

Zažili ste to osobne alebo len na internete?

"Skôr na internete a sprostredkovane cez rôzne komunikačné kanály. V osobnej konfrontácii nie v bezprostrednej blízkosti, ale tak, že som to ešte počula."

Niekto vykrikoval?

"Napríklad."

Nepovažujete ešte médiá za otravné?

"Je to teraz nesmierne intenzívne, ale ako inak v súčasnosti môže byť politik v kontakte s voličmi? Nedá sa obiehať celé Slovensko každý deň a komunikovať s ľuďmi bezprostredne. Takže to vnímam ako nevyhnutný prostriedok komunikácie."

Počuli sme šumy o tom, kto všetko vám už gratuloval a telefonoval. Sú tam aj veľmi známe mená. Vraj aj nejakí štátnici z Európy sa ozvali.

"Zatiaľ som telefonát neprevzala. Možno majú telefónne čísla na mojich kolegov, ale zatiaľ som s nikým netelefonovala."

Konkrétne vraj išlo o francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

"Zatiaľ nie, aj keď vraj sa také niečo uskutoční. Ale zatiaľ nemám ani neprijatý hovor do pána Macrona."

Čo hovoríte na volebnú účasť, ktorá bola zatiaľ najnižšia v prezidentských voľbách?

"Rešpektujem to. Vnímam to skôr v širšom kontexte, že ľudia sú sklamaní z politiky a politikov. Je tu všeobecná frustrácia ľudí. Samozrejme, že som neoslovila všetkých voličov, najmä voličov tých kandidátov, ktorí nepostúpili do druhého kola, to sa ani nedalo očakávať.

V každom prípade predpokladám, že voľba prebehla demokratickým spôsobom, vyjadrili sa ľudia, ktorí sa vyjadriť chceli. Mandát, ktorý som získala, považujem za slušný a veľmi silný. Veľmi si ho vážim."

Povedali ste už, že sa vzdáte členstva v Progresívnom Slovensku. Kedy sa to stane?

"Ešte v priebehu tohto týždňa."

Čakajú nás ďalšie voľby ústavných sudcov. Je možné, že parlament nezvolí všetkých osemnástich kandidátov a nejaký balík kandidátov možno počká aj na vás. Budete o tom rokovať s lídrami politických strán?

"Počkám na výsledok volieb, ktoré budú tento týždeň. Som na to veľmi zvedavá a dúfam, že sa podarí zvoliť kandidátov minimálne tak, že bude možné zostaviť plénum Ústavného súdu."

Stále platí, že Robert Fico nepatrí na Ústavný súd?

"Áno. V tomto nemám dôvod meniť názor. Pri všetkom rešpekte k jeho pozícii a k tomu, čo urobil, pre mňa sa predstava sudcu Ústavného súdu spája predovšetkým s atribútom nezávislosti a nestrannosti."

Nakoľko vnímate fakt, že budete prezidentkou ako žena?

"V kampani som sa snažila s týmto aspektom nepracovať, aj keď je evidentný. Snažila som sa byť pripravenou kandidátkou. Reflexia ľudí, s ktorými som sa stretávala, bola na škále od určite nie, lebo žena patrí do kuchyne, až po názor, že ženský element predstavoval v očiach ľudí zmenu. Tento rok je sté výročie od zavedenia volebného práva žien na našom území, tak je to v tomto zmysle symbolické. Kiež by to bolo povzbudením a inšpiráciou pre iné ženy."

Všimli sme si, že vás už sprevádza ochranka, ktorú poznáme. Predpokladáme, že už si vás formálne prevzali. Ako to prebehlo?

"Áno. Prevzali si ma dnes ráno, keď som odchádzala z domu. Predstavili sa mi všetci páni, ktorí mi budú k dispozícii a budú ma sprevádzať. Prebehlo to veľmi rýchlo, vysvetlili mi pravidlá, ktoré treba rešpektovať. Beriem to ako nevyhnutnú súčasť toho mandátu."

Ako si to možno v praxi predstaviť?

"Budú pred mojím domom a budú ma sprevádzať na všetky stretnutia."