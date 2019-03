Smer tvrdí, že ho voľby posilnili, Kiska Čaputovú s radosťou objal (reakcie)

Šefčovič hovorí o najúžasnejších dňoch.

31. mar 2019 o 13:05 Juraj Fellegi

Predseda vlády Peter Pellegrini či strana Smer, ktorú Pellegrini zastupuje, sa v reakcii na zvolenie Zuzany Čaputovej za prezidentku zmohli prakticky iba na gratuláciu. Niektoré strany parlamentnej opozície zase jej víťazstvo využili na útok práve na Smer.

Ako reagovali na zvolenie historicky prvej slovenskej prezidentky politici a politické strany?

Andrej Kiska, prezident SR

„Ukázali sme, akú chceme krajinu – slušnú a spravodlivú. Zvolili sme si prezidentku, ktorá symbolizuje nádej a ktorú nám budú závidieť aj v zahraničí.

Zuzane Čaputovej som prišiel zagratulovať priamo do volebného štábu. S radosťou som ju objal. Bol to jej večer a ja urobím všetko pre to, aby sa mohla bez problémov zhostiť funkcie prezidentky.“

Peter Pellegrini, predseda vlády SR

„Úprimne gratulujem víťazke prezidentských volieb pani Zuzane Čaputovej. Verím v konštruktívnu spoluprácu pri riešení problémov Slovenska.“

Maroš Šefčovič, neúspešný kandidát na prezidenta

„Blahoželám pani Zuzane Čaputovej k zvoleniu za prezidentku Slovenskej republiky. Vám, milí priatelia, chcem čo najsrdečnejšie poďakovať za každý hlas v druhom kole prezidentských volieb.

Posledné dva mesiace boli najnáročnejšími, ale zároveň najúžasnejšími v mojom živote. Toľko podpory, žičlivosti a múdrosti ľudí, s ktorými som sa stretol počas ciest po Slovensku, mi navždy zostane vrytých v pamäti, aj v srdci.“

Smer-SD

„Nezávislý kandidát na prezidenta SR s podporou strany Smer-SD pán Maroš Šefčovič získal v druhom kole prezidentských volieb podporu viac ako 750 000 hlasov našich občanov. Z tejto voľby, na rozdiel od opozičných parlamentných strán, vyšla strana Smer-SD posilnená. Zároveň blahoželáme pani Zuzane Čaputovej k zvoleniu za prezidentku Slovenskej republiky.“

Spolu

„Gratulujeme prvej slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej. V našej krajine zvíťazila slušnosť. Zuzana Čaputová bude dobrou prezidentkou. Ľudia žiadajú zmenu. Zuzanina kampaň je príkladom toho, že politika sa dá robiť slušne, bez vyhýbavých odpovedí, transparentne a so srdcom.“

SaS

„Prvá prezidentka v dejinách Slovenska, ale aj Československa znamená výrazný modernizačný krok, ktorým prešla naša spoločnosť a je krehkým víťazstvom liberálnej demokracie.

Je to zároveň ďalšia vážna porážka strany Smer-SD, ktorá však bude Roberta Fica naďalej radikalizovať a stranu Smer-SD viesť k vyhľadávaniu spojencov medzi extrémistami, ako sme to videli v minulých dňoch v parlamente.

Odkaz týchto volieb zreteľne hovorí, že demokratické sily môžu poraziť mafiu a politické extrémy, len keď sa dokážu spájať.“

Veronika Remišová, OĽaNO

„Som veľmi rada, že po Andrejovi Kiskovi máme ďalšiu hlavu štátu, ktorá bude dôstojne zastávať svoj úrad. Prezidentské voľby sú dôležitým symbolom. Ale pre riešenie problémov, ktoré Slovensko trápia, budú najdôležitejšie parlamentné voľby, ktoré nás čakajú o necelý rok.“

Most-Híd

„Gratulujeme Zuzane Čaputovej k historickému úspechu. Tešíme sa na spoluprácu.“

KDH

„Veríme, že sa v politickom priestore budeme stretávať a nie zrážať. Rozdiely, ktoré máme v niektorých hodnotových otázkach, sú zrejmé, ale nemali by znamenať, že stratíme vzájomnú úctu a rešpekt.

Neštandardu, extrému, antisystému a populizmu je, žiaľ, na Slovensku veľmi veľa. Poraziť sa dá tak, že neextrém, štandard a systém budú vedieť predstavovať alternatívu a riešiť problémy našich občanov.“

Boris Kollár, predseda strany Sme rodina

„Chcel by som pogratulovať novej prezidentke Zuzane Čaputovej. Veľa ľudí do nej dnes vkladá nádeje, veľa ľudí má aj pochybnosti, a ja chcem veriť, že aj po 5 rokoch, keď to nebudú už len nádeje, ale keď to už budú reálne činy politika pre všetkých Slovákov bez ohľadu na politickú orientáciu, na národnosť či na pohľad na konzervatívny svet / liberálny svet, verím, že si ľudia budú môcť povedať: ‚mali sme dobrú prezidentku‘ a k tomu jej držím palce."