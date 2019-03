Štefunko: Môj prejav po Čaputovej víťazstve nie je fatálnym zlyhaním

Aby Kiska nezakladal stranu, bolo priateľské podpichovanie, vraví IVAN ŠTEFUNKO, šéf Progresívneho Slovenska.

31. mar 2019 o 17:07 Ján Krempaský

Predseda hnutia Progresívne Slovensko Ivan Štefunko (vpravo vpredu) počas príchodu do volebnej centrály kandidátky na prezidentku SR Zuzany Čaputovej v rámci volebnej noci.(Zdroj: SITA)

Prečo ste po prejave budúcej prezidentky Zuzany Čaputovej v jej volebnom štábe vystúpili s Miroslavom Beblavým?

"Ako hnutie Progresívne Slovensko sme od začiatku podporovali Zuzanu Čaputovú. Chceli sme sa jej za kampaň poďakovať. Zároveň Miroslav Beblavý je náš politický partner do eurovolieb a možno aj do budúcnosti, tak mi pripadalo veľmi fajn pozvať ho na pódium. Nebol tam žiadny master plán alebo špeciálny zámer."

Na začiatku vystúpenia ste povedali, že využijete príležitosť. Čo ste tým mysleli?

"My sme ju na pódiu buď obdarovali kvetmi, alebo vystískali. Tým som myslel, že využijeme príležitosť. Bola jedna hodina v noci. Nejdem sa preto vyviňovať.

Ako predseda politickej strany Progresívne Slovensko som veľmi veľa úsilia venoval tomu, aby sa Zuzana stala prezidentkou. Od začiatku som jej dôveroval. Až ma mrzí, že niekto takto citlivo reaguje, že ako predseda politickej strany, ktorý ju od začiatku podporoval, sa musím teraz ospravedlňovať za to, že som vystúpil na našej akcii."

Vyzeralo to však tak, ako by ste chceli využiť jej popularitu. Aj v tomto zmysle to bolo kritizované. Že ste zneužili jej večer.