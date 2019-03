Kiskova strana má veľký potenciál, hlas by jej mohlo dať 40 percent voličov

Osloviť by mohol pravicových voličov.

31. mar 2019 o 17:33 TASR, Nikola Bajánová

BRATISLAVA. Ak by sa dosluhujúci prezident Andrej Kiska rozhodol založiť politickú stranu, mohol by získať až 40 percent voličov.

Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry AKO pre TA3. Deväť percent opýtaných v ňom uviedlo, že by určite volili novú stranu Andreja Kisku, 31 percent uviedlo, že by jej pravdepodobne dali hlas.

"Cítim veľký záväzok. Štyridsať percent ľudí si vie predstaviť moju ďalšiu angažovanosť v politike. Sľúbil som, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby po ďalších parlamentných voľbách malo Slovensko slušnú a spravodlivú vládu. A svoj sľub dodržím," komentoval prieskum Kiska.

Voliči, ktorí sa vyhradzujú proti súčasnej vládnej koalícii a proti tomu, čo reprezentuje Smer a SNS, tu ešte voľní sú, hovorí politologička Aneta Világi. Dodáva, že momentálne buď nechodia voliť, alebo volia menšie zlo.

Dopyt po novej strane, ktorá by reprezentovala pravicovo orientovaného voliča, tu teda ešte stále je a nachádza sa najmä v konzervatívnejších vodách, myslí si politologička Aneta Világi.

Najdôveryhodnejší politik

Kiska je zároveň najdôveryhodnejším politikom. V druhom prieskume agentúry AKO pre televíziu TA3 ho za najdôveryhodnejšieho označilo 57 percent opýtaných.

"Po nástupe do funkcie prezidenta som hovoril, že chcem vrátiť dôveru tejto funkcii. Včera vyšiel prieskum, z ktorého vyplýva, že až 57 percent ľudí mi dôveruje. Je to najviac zo všetkých politikov. Veľmi si to vážim. Cítim obrovskú podporu občanov počas celého svojho mandátu," napísal Kiska na sociálnej sieti.

Konštatoval, že ľudia mu vyjadrili vysokú dôveru napriek tomu, že sa často musel vyjadrovať aj k nepopulárnym témam.

"Len ťažko sa nájde niekto, kto by sa so mnou zhodol v každom názore. Aj vedrá špiny a ohovárania mali svoj dosah. O to viac si vážim, že ľudia napriek tomu dokážu oceniť hodnoty slušnosti, ktorú zastávam," uviedol.

Pellegrini druhý

V prieskume skončil na druhom mieste premiér Peter Pellegrini. Dôveruje mu 52 percent ľudí. Tretie miesto obsadil predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič s podporou od 36 percent ľudí.

Najmenej dôveryhodným politikom je podľa zverejnených dát bývalý premiér Robert Fico, ktorému verí 20 percent respondentov.

Fico zároveň otvára rebríček najnedôveryhodnejších politikov so 79 percentami, nasleduje ho šéf ĽSNS Marian Kotleba so 76 percentami, predseda SNS Andrej Danko so 73 percentami a predseda koaličného Mosta Béla Bugár so 64 percentami voličov.