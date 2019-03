V utorok sa bude voliť nový policajný prezident a šéf inšpekcie

O post prezidenta polície sa uchádzajú štyria ľudia.

31. mar 2019 o 16:59 TASR

BRATISLAVA. Voľba nového policajného prezidenta sa uskutoční v utorok 2. apríla. Okrem neho budú výberové komisie vyberať nového šéfa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra.

O post prezidenta Policajného zboru sa okrem súčasného prezidenta Milana Lučanského uchádza policajt z OR PZ v Žiari nad Hronom Slavomír Vodnák, policajný pridelenec v Prahe Ivan Ševčík a riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici Ivan Piliar.

O kreslo šéfa Úradu inšpekčnej služby sa uchádzajú súčasný riaditeľ úradu Adrián Szabó, taktiež jeho zástupca a zároveň riaditeľ úradu inšpekcie Róbert Zaplatílek, ďalej Igor Tomáš z Prezídia PZ, a tiež súčasný viceprezident PZ Martin Krčmárik.

Voľba sa bude konať s novými pravidlami. Novela zákona o policajnom zbore podľa slov šéfky rezortu Denisy Sakovej (Smer-SD) zavádza väčšiu transparentnosť do výberu. Kandidátov bude posudzovať odborná komisia aj branno-bezpečnostný parlamentný výbor.

V utorok posúdia kandidátov odborné komisie. Členom parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť následne ministerka odporučí z vybraných kandidátov troch na post šéfa polície a troch na pozíciu šéfa inšpekcie.

V prípade, že výbor neodporučí na vymenovanie žiadneho z nich, rezort vyhlási nové výberové konania.

Ministerka by chcela, aby sa nový policajný prezident a šéf inšpekcie vymenovali do leta tohto roka. Výberové konanie na oba posty vyhlásil rezort vnútra 5. februára. Prihlásiť sa mohli do 8. marca.