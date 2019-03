Nového šéfa polície začnú vyberať za zatvorenými dverami

V konkurze zostali štyria uchádzači. Dvoch ministerstvo vylúčilo.

31. mar 2019 o 18:10 Peter Kováč

BRATISLAVA. Najskôr masy na protestoch Za slušné Slovensko žiadali nové vedenie polície, potom odstúpil vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar a v utorok majú voliť jeho nástupcu. Prvý raz podľa nových pravidiel, ktoré presadila ministerka vnútra Denisa Saková zo Smeru.

"Je to základ toho, čo žiadala verejnosť. Je to základ toho, že pristupujeme k voľbe nového policajného prezidenta oveľa transparentnejším spôsobom, ako to bolo doposiaľ,“ sľubovala ministerka v decembri.

Výsledok je, že Sakovej ministerstvo vylúčilo dvoch prihlásených uchádzačov zo šiestich bez toho, aby povedalo ich mená a dôvody vylúčenia, a tiež to, že ďalších môže vylúčiť za zatvorenými dverami.

Utorkové výberové konanie, ktoré bude akýmsi prvým kolom novej procedúry, je naplánované ako neverejné.

Štyria zostávajúci kandidáti, medzi ktorými je aj dočasný policajný prezident Milan Lučanský, sa postavia pred komisiu z nominantov Sakovej a ľudí, ktorí sú ministerke podriadení.

Sedemčlenná komisia kandidátov vypočuje a rozhodne, ktorých posunie do ďalšieho kola pred parlamentným branno-bezpečnostným výborom. Konečné slovo, kto sa stane novým šéfom polície, má však ministerka vnútra.

Až pohovor pred poslancami výboru bude verejný. To, čo zaznie v utorok pred výberovou komisiou, má zostať tajné. Členovia komisií sú viazaní mlčanlivosťou.

"O činnosti komisie a priebehu výberového konania môže počas neho informovať predseda komisie,“ doplnilo tlačové oddelenie ministerstva.

Neverejné rokovanie si podľa ministerstva schválila samotná komisia. Na jej čele je námestník Generálnej prokuratúry Jozef Szabó.

Kritika sa môžu zbaviť v tichosti