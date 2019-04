Boli chvíle, keď chcela kampaň vzdať. Na výsledky čakala ako na rozsudok (rozhovor s Čaputovou)

Víťazka sobotných prezidentských voliebZUZANA ČAPUTOVÁ v rozhovore pre SME hovorí o tom, ako vyrastala, i o tom, ako vníma reakcie na svoju výhru a prípadnú spoluprácu so Smerom či s ĽSNS.

Andrej Kiska povedal, že po voľbách si spočiatku nevedel uvedomiť, že sa stal prezidentom, a po strese a všetkých antikampaniach mu to začalo dochádzať len postupne. Ako ste na tom vy?

„Veľmi podobne. Do poslednej chvíle som bola sústredná na to, že som v procese, snažila som sa ľuďom vysvetľovať antikampaň, byť zrozumiteľná. V sobotu som si uvedomila, že teraz je to už v rukách ľudí, a veľmi som si želala, aby som to už mala za sebou. Prirovnala by som to k čakaniu na verdikt.

Bez ohľadu na to, či vás odsúdia, alebo oslobodia, už chcete počuť verdikt. Musím priznať, že je to veľmi zvláštny pocit. Ešte si zvykám na kombináciu prezidentskej pozície a môjho mena, keď ju počujem v médiách.“

Ako si zvykáte na to, že vás stále sprevádza štátna ochranka?

„Posledný mesiac kampane som mala súkromnú ochranku a bol to taký menší tréning. Veľmi rada šoférujem a to mi trošku chýba. Ale ochranku beriem ako fakt, ktorý k tomu patrí. Výhodou je, že nemusím hľadať miesto na parkovanie a počas jazdy sa môžem venovať napríklad príprave.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Z jednoduchej vinohradníckej rodiny do prezidentského paláca. Kto je Zuzana Čaputová?

Ako vnímajú všetky zmeny vaše dcéry?

„Mladšia dcéra bola moja veľká fanúšička od začiatku, staršia si trošku viac chránila súkromie, ale čím bližšie bolo k voľbám, tým viac hovorila, že už by jej bolo ľúto, keby som nevyhrala. Postupne si zvykajú aj na fotoaparáty.

Keď ma vidia doma pobehovať v neformálnom oblečení a som pre nich mamina a kamoška, je pre ne kombinácia môjho mena a funkcie možno ešte zvláštna predstava. Je to pre ne skôr vtipné.“

Veľa sa vie o tom, čo máte za sebou v profesionálnej rovine, ale už menej o vašom súkromí. V akej rodine ste vyrastali?