Štefunko už nebude kandidovať na post lídra Progresívneho Slovenska, nahradí ho Truban

K zmene prišlo pár dní po prezidentských voľbách.

2. apr 2019 o 10:10 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Novým lídrom Progresívneho Slovenska bude jeho doterajší podpredseda Michal Truban. Ivan Štefunko na tlačovej konferencii ohlásil, že na májovom sneme už nebude kandidovať na post predsedu hnutia a Truban je jediným kandidátom, ktorý sa oň bude uchádzať.

"Hnutie musí viesť človek, ktorý je stopercentne zdravotne fit," odôvodnil Štefunko svoje rozhodnutie. Povedal, že má za sebou tri operácie mozgu a doteraz rieši ich dôsledky.

Funkcie podpredsedníčky Progresívneho Slovenska sa po prvom kole prezidentských volieb vzdala Zuzana Čaputová. Po víťazstve v druhom kole zo strany vystúpi. Štefunko plánuje zostať podpredsedom strany.

"Viac sa chcem venovať veľmi dobre koncipovanému programu hnutia," hovorí.

"Odchod takéhoto kľúčového človeka si vyžaduje diskusiu o tom, ako sa najlepšie pripraviť na parlamentné voľby," povedal Štefunko s tým, že budú mať snem už 8. mája, hoci bol plánovaný neskôr. Progresívne Slovensko podľa neho nikdy nestálo na jednom človeku.

Vylúčil, že za jeho odchodom by boli obavy z toho, že na verejnosť sa môžu dostať ďalšie informácie, ktoré by spochybňovali transparentnosť jeho podnikania či firiem.

Progresívne Slovensko nedávno ohlásilo predvolebnú koalíciu so stranou Spolu Miroslava Beblavého do eurovolieb a majú v pláne ísť v tomto zoskupení aj do parlamentných volieb.

Beblavý koncom marca povedal, že so Štefunkom ponúkli líderstvo prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Ten však podľa kuloárnych informácií plánuje založiť vlastnú stranu a oslovuje do nej už aj ľudí.

"Ivo Štefunko dnes prijal závažné osobné rozhodnutie, za ktoré si zaslúži úctu," reagoval Beblavý s tým, že do hnutia pritiahol množstvo kvalitných ľudí.