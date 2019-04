Truban: Poznáme sa s pánom Kiskom, ale nie sme na neho odkázaní

Truban bude novým lídrom Progresívneho Slovenska.

2. apr 2019 o 11:34 Lucia Krbatová

Odkedy ste sa začali zaoberať myšlienkou, že budete kandidovať na post lídra Progresívneho Slovenska?

"Vyprofilovalo sa to až v poslednej dobe po viacerých rozhovoroch s Ivanom."

Dá sa to rátať na týždne či mesiace?

"Asi na týždne."

Súvisí jeho aj vaše rozhodnutie s tým, že Zuzana Čaputová uspela v prezidentských voľbách a opúšťa hnutie, čo Štefunko označil za stratu?

"Určite to bol jeden z dôvodov, ale Zuzana Čaputová aj sama hovorila, že nikdy neplánovala byť predsedníčkou. My sme s ňou na tomto poste ani nepočítali. Bol to skôr jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli zvolať snem a porozmýšľali pred parlamentnými voľbami ako ísť ďalej."

Súvisí posunutie snemu z jesene na máj aj so šumami o tom, že budú predčasné voľby?