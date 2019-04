V Smere sme zažili i príjemnejšie obedy, vyhlásil Pellegrini. Koalíciu s Kotlebom odmieta

Fico na otázky novinárov nereagoval.

2. apr 2019 o 12:02 (aktualizované 2. apr 2019 o 12:58) TASR

BRATISLAVA. Je čas, aby sme si vo vnútri strany Smer povedali, ako ďalej. V utorok to vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer) pred obedom, na ktorom sa má zísť úzke vedenie vládnej strany.

Predseda vlády zároveň odmieta, že by ĽSNS Mariana Kotlebu mala byť novým koaličným partnerom pre Smer.

Do centrály strany prišiel okrem Pellegriniho i predseda Smeru Robert Fico, na otázky novinárov však nereagoval.

Zažili aj príjemnejšie obedy

"Všetci sa vyvíjame - aj spoločnosť, aj strana. Na tom by nemalo byť nič zlé a nikto v rámci strany by to nemal vnímať tragicky a dramaticky. Tak ako je to v rodine, tak je to aj v politickej strane," povedal Pellegrini.

Prečítajte si tiež: Na Šefčovičovu prehru má Smer veľa názorov, Fico mlčí

Priznal však, že úzke vedenie strany malo už aj príjemnejšie obedy.

Premiér podľa vlastných slov zásadne nesúhlasí, aby bola Kotlebova ĽSNS vnímaná ako nový koaličný partner Smeru.

"Nechcem a nikdy nebudem v koalícii s ľuďmi, proti ktorým sme bojovali v Banskej Bystrici, a ktorých sme nakoniec z Banskobystrického kraja vymietli preč. Ja nikdy nebudem súhlasiť, aby strana Smer niekedy vytvorila akúkoľvek koalíciu s ľuďmi, ktorí popierajú základné hodnoty a našu históriu. To je červená čiara, cez ktorú neprekročím," vyhlásil.

Budúcnosť Smeru

Koaličný Smer nevyšiel z prezidentských volieb posilnený, ale ani porazený. Vedenie strany by sa ale malo zamyslieť nad tým, ako ďalej. Myslí si to poslanec Smeru Erik Tomáš.

Prečítajte si tiež: Kažimír nesúhlasí, že Smer vyšiel z volieb posilnený. Hovorí o prehre

"Vedenie Smeru sa logicky musí zamyslieť nad tým, ako ďalej. Vyhodnotiť výsledky volieb a prijať takú stratégiu i riešenia, aby strana pri tých ďalších, najmä parlamentných, skutočne posilnila," napísal na sociálnej sieti.

O potrebe zamyslieť sa nad budúcnosťou Smeru okrem Pellegriniho hovoril v predchádzajúcich dňoch aj podpredseda Smeru Peter Kažimír.

Ako uviedol, je potrebné si priznať prehru. Podotkol, že strana síce so cťou, ale prehrala.

"Musíme byť na seba prísni, nepostačuje porovnávať sa s málo významnou parlamentnou opozíciou," poznamenal.