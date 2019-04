Ak by sa potvrdili kontakty Vadalu, bolo by to zlé, tvrdí Pellegrini

Premiér si chce počkať na dôkazy.

2. apr 2019 o 12:25 TASR

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) zatiaľ nechce komentovať medializované informácie o kontaktoch Taliana Antonina Vadalu na slovenské štátne orgány.

Pellegrini si chce počkať na dôkazy. Ak by sa to potvrdilo, bolo by to podľa šéfa vládneho kabinetu veľmi zlé.

"Chcel by som poprosiť o chvíľu času, aby som mohol získať konkretizované alebo potvrdené tieto veci. Samozrejme, sa k tomu vyjadrím. Ak by sa tieto veci potvrdili, bolo by to veľmi zlé," povedal pri príchode na pravidelný obed úzkeho vedenia Smeru.

Dodal, že vždy vedel zaujať stanovisko, keď prišli na stôl dôkazy.

Informácie o Vadalových kontaktoch na Slovensku priniesol denník Sme. Z Vadalovej komunikácie s policajtom v utajení podľa denníka vyplýva, že mal kontakty so slovenskými politickými predstaviteľmi.

Mal mu tiež povedať, že do kúpy miest v slovenskej štátnej správe na polícii, colnici a v SIS investoval milión eur.

Rovnako, že si kúpil vtedajšieho šéfa SIS. Ján Valko odmieta, že bol s podnikateľom v kontakte. To, že mu mal posúvať informácie, považuje za absurdné