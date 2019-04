Pellegrini ešte nevie o dohode pri voľbe ústavných sudcov

Koalícia by mala rokovať tento týždeň.

2. apr 2019 o 13:08 TASR

BRATISLAVA. Vládne strany Smer, SNS a Most-Híd by sa mali tento týždeň zísť na rokovaní koaličnej rady a prediskutovať na nej aj otázku voľby kandidátov na ústavných sudcov.

Potvrdil to premiér Peter Pellegrini (Smer).

Nateraz nevie, či je koalícia už dohodnutá na voľbe. Na koaličnej rade by pravdepodobne mali hovoriť o tom, ako sa k voľbe postaviť a "či sa nájde prienik na nejakých menách."

Voľbu kandidátov na ústavných sudcov majú poslanci na programe 3. apríla podvečer, diskusia k nej sa má začať v ten istý deň ráno.

Pri prvom hlasovaní nikoho nezvolili a tak sú aktuálne na ústavnom súde iba štyria sudcovia z 13. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, z ktorých má prezident vybrať deväť nových ústavných sudcov.

Koalícia minulý týždeň hovorila, že sa blíži k dohode na voľbe, ešte má rokovať. Dohoda by mala spočívať vo zvolení šiestich kandidátov, z ktorých má prezident vybrať troch, tak by bolo na ústavnom súde sedem sudcov a už by nebol paralyzovaný.

Prezident Andrej Kiska ale nechápe, prečo by nemal dostať od parlamentu plný počet kandidátov, teda 18, čo by mu umožnilo vymenovať všetkých deviatich chýbajúcich sudcov.

Kiska si myslí, že vo voľbe je dostatok kvalitných kandidátov na to, aby z nich poslanci vybrali 18 a nie iba šesť. Hlava štátu vyzýva koalíciu na zodpovednosť.