Ako by mohla vyzerať budúca vláda? Vyklikajte si ju

Agentúra AKO zverejnila prvý prieskum preferencií strán po prezidentských voľbách.

2. apr 2019 o 14:09 SME.sk

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali tesne po prezidentských, Smer by volilo 19,7 percenta opýtaných. V Národnej rade by tak mal 30 kresiel.

Druhé miesto by obsadila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska

demokracia so ziskom 14,4 percenta, čo by jej prinieslo 22 mandátov.

Tretia by skončila SaS, ktorej by dalo hlas 12,9 percenta opýtaných. Vynieslo by jej to 20 kresiel.

Nasleduje Kotleba - ĽSNS, ktorej by dalo hlas 11,5 percenta opýtaných, čo by znamenalo 18 poslaneckých mandátov.

Piate by skončilo hnutie Sme rodina s 10,7 percenta hlasov a 16 stoličkami.

OĽaNO by si vybralo 8,6 percenta respondentov, čo by pre hnutie

znamenalo 13 mandátov.

SNS so ziskom 7,6 percenta by dostala 12 stoličiek. KDH by volilo 6,9 percenta opýtaných, hnutie by tak dostalo 11 poslaneckých mandátov.

Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu, je Most-Híd.

Prieskum volebných preferencií na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra AKO 1. až 2. apríla.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.