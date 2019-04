Ústavných sudcov bude koalícia hľadať opäť v poslednej chvíli. Pavlikovský má ďalší problém

Sudcu Pavlikovského vypočúvali poslanci najdlhšie.

2. apr 2019 o 18:19 Peter Kováč

BRATISLAVA. Ani pred druhými voľbami ústavných sudcov nie je do poslednej chvíle jasné, či sa poslanci vládnej koalície zhodnú na nejakých menách a či zvolia aspoň nejakých kandidátov na ochromený súd.

Chýbajúcu dohodu pripustil v pondelok šéf parlamentu Andrej Danko z SNS, a v utorok potvrdil aj premiér Peter Pellegrini zo Smeru.

"Tento týždeň bude koaličná rada a tam sa bude diskutovať, či sa nájde prienik na nejakých menách. Zatiaľ ešte informáciu nemám," povedal Pellegrini.

Danko vopred hovoril o snahe zvoliť aspoň šiestich kandidátov. Ak by z nich prezident vybral troch, sfunkčnilo by sa plénum Ústavného súdu.

Parlament má o 29 kandidátoch hovoriť už od stredajšieho rána, hlasovanie je naplánované na piatu popoludní. Keďže na súde od februára chýba deväť sudcov, parlament by mal zvoliť osemnásť kandidátov, z ktorých by prezident Andrej Kiska vybral polovicu.

Ak poslanci v stredu nezvolia nikoho alebo vyberú menej kandidátov ako treba, znovu budú hlasovať vo štvrtok. Ak by nepomohlo ani to, nasledovalo by ďalšie kolo prihlášok a výsluchov kandidátov pred ústavnoprávnym výborom.

Ak by to parlament nestihol do májovej schôdze, nových sudcov by už nevymenoval dosluhujúci prezident Kiska. V polovici júna sa prezidentského úradu ujme Zuzana Čaputová.