Dostál vyzval parlament na úspešnú voľbu ústavných sudcov

Poslanci opakovane vyberajú nových ústavných sudcov spomedzi 29 kandidátov.

3. apr 2019 o 10:00 SITA

BRATISLAVA. Našou povinnosťou je čo najskôr obsadiť chýbajúce miesta na Ústavnom súde SR.

V rozprave k voľbe kandidátov na ústavných sudcov to uviedol poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Ondrej Dostál.

"Na ústavnom súde ich chýba deväť. Preto by sme mali zvoliť 18 kandidátov a ponúknuť tak prezidentovi dvojnásobný počet na výber," dodal.

Politika a taktizovanie

V úvode svojho vystúpenia sa spýtal, prečo sa bude o sudcoch hlasovať až v stredu, keď sa schôdza parlamentu začala už minulý utorok. Podľa neho je za tým politika a taktizovanie.

"Boli prezidentské voľby a vládna koalícia zrejme chcela hlasovať až potom, ako budú známe výsledky volieb. Ešte asi žila možnosť, že by zvíťazil Maroš Šefčovič," vysvetlil a dodal, že to by otvorilo predsedovi strany Smer-SD Robertovi Fico dvere na Ústavný súd SR.

Poslanci Národnej rady SR budú v stredu opakovane vyberať nových ústavných sudcov spomedzi 29 kandidátov. Zákonodarcov čaká hlasovanie o 17:00, pričom podľa dostupných informácií nebola doteraz zhoda na žiadnom mene.

Spor o spôsobe voľby

Kým väčšina koaličných poslancov hovorí o tajnej voľbe, ktorá má zaručiť úspech na druhý pokus, niektorí odborníci na ústavné právo, ako aj občianski aktivisti z rôznych sfér, žiadajú verejnú voľbu. Rovnakú alternatívu podporuje tiež viacero opozičných strán.

Uchádzači o talár na Ústavnom súde SR už absolvovali verejné vypočutie, pričom parlamentný ústavnoprávny výbor posunul do pléna všetkých 29 kandidátov.

Parlament volil sudcov už vo februári tohto roka, pod neúspech hlasovania sa podpísali hlavne poslanci vládnej strany Smer-SD, ktorí odovzdávali väčšinou prázdne hlasovacie lístky, čím voľbu zablokovali.

Národná rada SR musí zvoliť 18 kandidátov

Košický súd je tak od 16. februára tohto roka značne paralyzovaný, keď na ňom zostali iba štyria sudcovia z trinástich. Prakticky funguje iba jeden trojčlenný senát v dvoch variantoch.

Na riadny chod súdu musí Národná rada SR zvoliť 18 kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu.

Nominovaní sú Pavol Boroň, Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Radovan Hrádek, Stanislav Irsák, Martin Javorček, Rastislav Kaššák, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Peter Molnár, Vlastimil Pavlikovský, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Robert Šorl, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský.