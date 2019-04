Štát a EÚ dominujú pri rozvoji samospráv

Niekoľkonásobní starostovia odlíšili podiel štátu, EÚ a súkromného sektora na rozvoji.

3. apr 2019 o 10:41 TASR

BRATISLAVA. Na rozvoji samosprávy má najväčší podiel štát. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Združenie sa na názor pýtalo 334 starostov a primátorov, ktorí boli v jesenných komunálnych voľbách zvolení minimálne po tretí raz.

O výsledkoch informoval hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS Michal Kaliňák.

Štát dominuje v rozvoji samospráv

Respondenti mali v prieskume ohodnotiť a odlíšiť podiel štátu, Európskej únie, súkromného sektora a občianskych aktivít na rozvoji obce či mesta.

Celkovo 45,6 percenta z nich uviedlo, že najvýraznejší podiel na rozvoji samosprávy má štát.

Európsku úniu vnímajú ako druhého najrelevantnejšieho aktéra, čo v odpovedi potvrdilo 33,4 percenta opýtaných. Súkromný sektor má výrazný vplyv podľa 4,4 percenta respondentov.

Občianske aktivity zohrávajú dôležitú úlohu podľa 6,8 percenta dlhoročných starostov a primátorov.

Podľa 7,9 percenta opýtaných nie je možné na túto otázku odpovedať a zvyšných 1,8 percenta na otázku nevedelo odpovedať.

Takmer polovica chce zostať v komunálnej politike

Dlhoroční primátori a starostovia taktiež odpovedali na otázku, či by s odstupom času prijali rovnaké rozhodnutie a vstúpili do komunálnej politiky. Určite by do nej vstúpilo 45 percent opýtaných.

Vyše 37 percent opýtaných by skôr do politiky šlo, ale ešte by svoje rozhodnutie potrebovalo zvážiť.

Celkovo 11,7 percenta oslovených by skôr tento krok znova neurobilo, no ešte by si to potrebovalo zvážiť.

Takmer tri percentá by sa pre komunálnu politiku už nerozhodli. Zvyšných 3,3 percenta opýtaných sa k otázke nevedelo vyjadriť.

Ako Kaliňák dodal, výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu Modernizácie miestnej územnej samosprávy.