Vláda prijala záväzok na znižovanie emisií

Starostlivosť o mokrade bude v rokoch 2019 - 2021 pozostávať z 18 strategických cieľov, štyroch strategických zámerov a 56 opatrení. Vyplýva to z akčného plánu pre mokrade na tieto roky. Rozpočet na tento akčný plán predstavuje viac než 45 miliónov. Nejde však o nové výdavky - 84 percent z nich je už obsiahnutých v iných vládou schválených dokumentoch a v realizovaných projektoch. Akčný plán chce napríklad riešiť úbytok a degradácie mokradí. S tým súvisí napríklad zabezpečenie zachovania a obnovy riečnych ekosystémov a populácií vodných živočíchov pri všetkých plánovacích procesoch a organizovanie odborných podujatí na túto tému. Ďalším zo zámerov je múdro a udržateľne využívať všetky mokrade. To znamená napríklad zdokumentovať služby a úžitky mokradí alebo rozširovanie udržateľného rybného hospodárstva, poľnohospodárstva a ekoturizmu. Vláda tiež schválila aktualizáciu Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024.

O nových pravidlách pre využívanie právnych služieb štátnymi orgánmi vláda rozhodne až o dva týždne. Po stredajšom rokovaní vlády to avizoval minister spravodlivosti Gábor Gá. V časti o dojednávaní odmeny advokáta totiž rezort predložil alternatívne návrhy a Gál chce podľa svojich slov na ďalšie rokovanie predložiť už finálnu verziu. Prvá z alternatív hovorí o zákaze dojednania podielovej odmeny. Druhá alternatíva pozostáva z troch variantov, pričom každý z nich umožňuje dojednať podielovú odmenu a stanovuje jej maximálnu výšku. Gál nepovedal, ktorú alternatívu, prípadne variant ministri zvolili. Ďalšie časti návrhu hovoria napríklad o tom, že by štát mal využívať právne služby advokátov len vtedy, keď je to nevyhnutné a účelné. Upraviť sa má aj organizačné zabezpečenie činnosti štátnych orgánov pri výbere advokáta. Zaviesť sa tiež má povinnosť zverejňovať niektoré informácie. Pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť 1. mája.