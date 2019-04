Fico mu ironicky poprial šťastie. Ako politici reagujú na Kiskovu stranu

V Sme rodina sa neobávajú poklesu preferencií.

3. apr 2019 o 16:02 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. O novej strane prezidenta Andreja Kisku sa špekulovalo dlhé mesiace a z kuloárov prichádzali správy o tom, ako už do nej začal oslovovať ľudí.

V stredu ráno prezident na svojom facebooku ohlásil vznik strany s tým, že ďalšie podrobnosti a mená členov oznámi 17. júna, teda až keď sa mu skončí funkčné obdobie v Prezidentskom paláci.

Čo na vznik novej strany, ktorú Kiska zakladá, hovoria poslanci parlamentu?

Andrej Danko, SNS

"Každý má právo na svoje šťastie. On sa rozhodol ísť touto cestou. Ja mu vždy hovorím, že sa mu čudujem. Myslím si, že ide naozaj do ťažkého boja, ako každý, kto je predsedom politickej strany. Je to totiž iné ako byť v Prezidentskom paláci.

Ja nie som ani politológ, ktorý by to mohol hodnotiť negatívne alebo pozitívne. Beriem to ako fakt. Každému šéfovi politickej strany vždy hovorím, že je dôležité, aby mal transparentné financovanie, vnútorné demokratické mechanizmy a aby v názve nemal svoje meno. Preto som menil zákon o politických stranách."

Robert Fico, Smer