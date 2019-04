Ministerstvo škostva zbiera podnety na skvalitnenie výučby matematiky

Absolventi majú slabé analytické a kritické myslenie, neovládajú postupy a stratégie riešenia problémov.

4. apr 2019 o 11:10 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR eviduje požiadavku a nároky vysokých škôl a zamestnávateľov na kvalitnejšie vedomosti a schopnosti absolventov stredných škôl v oblasti matematiky.

Preto sa rezort školstva rozhodol riešiť túto požiadavku otvorením diskusie, ktorá sa bude zameriavať na skvalitnenie matematického vzdelávania žiakov.

Stúpa počet maturantov z matematiky

Rezort školstva poznamenal, že priebežne eviduje zvyšujúci sa počet maturantov z matematiky.

"S tým súvisí aj pripravované zavedenie povinnej maturity z matematiky pre gymnázia a vedné STEM odbory (prírodné, technické a lekárske vedy) v dvoch úrovniach - akademickej a aplikovanej," uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Matematika a finančná gramotnosť - súčasť životaa

V prípade aplikovanej úrovne by podľa Ministerstva školstva malo ísť o maturitu v kontexte matematickej gramotnosti.

"Ide nám o to, aby absolventi stredných škôl získali matematickú a finančnú gramotnosť predovšetkým pre bežný život," priblížil rezort školstva. Momentálne je táto myšlienka v štádiu zasadnutí odbornej komisie.

Vysoké školy a zamestnávatelia v posledných rokoch registrujú klesajúcu úroveň matematickej gramotnosti absolventov stredných škôl. Kritická situácia je najmä v STEM odboroch na vysokých školách.

Matematika pre vysoké školy a zamestnávateľov

Podľa predsedu Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka (Smer-SD), ak nechceme byť na konci celoeurópskeho vývoja, musíme k zmenám pristúpiť čím skôr.

Prečítajte si tiež: Deviatakov a žiakov osemročných gymnázií čaká nové Testovanie 9

Dušan Šveda zo Slovenskej matematickej spoločnosti poznamenal, že cieľom je skvalitniť matematické vzdelávanie tak, ako to požadujú vysoké školy a zamestnávatelia.

"V prvom rade chceme zmeniť spôsob vyučovania. Matematika sa má tvoriť, matematika sa nemá učiť," povedal Šveda s tým, že takýchto opatrení je viac. Ide napríklad aj o vzdelávanie učiteľov.

"Povinná maturita je v tomto procese niekde na konci. Ak sa nám podarí kroky, ktoré navrhujeme, urobiť, potom na konci tohto procesu môžeme zaviesť povinnú maturitu z matematiky," poznamenal Šveda.

Podľa neho by jej povinnosť mala byť zavedená najneskôr do roku 2025 s tým, že by bola dvojúrovňová.

Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský uviedol, že zamestnávatelia registrujú výrazný rozdiel medzi požadovanou úrovňou a reálnym stavom v matematickej gramotnosti zamestnancov pri vstupe na trh práce.

Poznamenal, že "absolventi majú slabé analytické a kritické myslenie, neovládajú postupy a stratégie riešenia problémov. Bez matematiky skrátka nedosiahneme výrazný pokrok v digitálnych zručnostiach."

Podľa neho ak chceme zvládnuť digitálnu transformáciu, musí sa skvalitniť matematické vzdelávanie.