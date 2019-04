Americký pátos, po domácky vyrobené. Marketéri hodnotia Kiskovo video

Na videu presviedča presvedčených.

5. apr 2019 o 20:04 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Znie meditatívna hudba a von oknom, ktoré lemujú tmavé závesy, sa pozerá prezident Andrej Kiska. "Slovensko chce zmenu," ozve sa na videu jeho hlas a Kiska sa vzápätí otáča na kameru.

V miestnosti, kde stojí, za ním vidno tmavú komodu a bielu lampičku. Šero v izbe navodzuje ponurú atmosféru. Kiska do toho oznamuje, že zakladá novú politickú stranu.

Keď hovorí o spájaní sa slušných ľudí a zmene krajiny k lepšiemu, snaží sa, aby jeho hlas znel odhodlane a razantne.

Na sociálnych sieťach po zverejnení videa mnohí používatelia v stredu odpovedali kritikou.

"Najsmiešnejšie politické video od Harabinovho novoročného príhovoru," okomentoval ho napríklad zakladateľ satirickej stránky Cynická obluda Rado Ondřejíček.

Michal Ruttkay, ktorý sa pohybuje v reklamnej brandži, hodnotí propagačné video ako mobilizáciu " všetkých hereckých schopností" Andreja Kisku v snahe byť čo najpresvedčivejší.

Po otázke, či sa to Kiskovi podarilo, sa na chvíľu odmlčal. "Myslím, že to jeden z jeho veľmi dobrých výkonov, čo však neznamená, že je to herecky uveriteľné," hovorí Ruttkay.