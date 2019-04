Kto sú ľudia okolo Čaputovej a tí, ktorí ju najviac formovali, a čo o nej hovoria?

Život zvolenej prezidentky formovali rodina, aktivisti i spolupracujúci právnici.

4. apr 2019 o 20:13 Peter Kováč, Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Stáli pri nej v rôznych obdobiach jej života a ocitli sa spolu vo viacerých vypätých situáciách.

Ľudia z okolia zvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej hovoria, ako sa v minulosti prejavovala, aj to, aké s ňou majú skúsenosti.

Zväčša sa zhodujú na tom, že by boli radi, keby ju úrad nezmenil.

Juraj Rizman, vo Via Iuris má na starosti kampane a komunikáciu

S budúcou prezidentkou sa spoznal približne v roku 2008, keď bol riaditeľom organizácie Greenpeace Slovensko a vrcholila kauza pezinská skládka. Po tom, čo Greenpeace podporil iniciatívu proti skládke, začal pomáhať s komunikáciou či stratégiou kampane.

„Bola Pezinčanka, takže bola autentický miestnou aktivistkou. Dôležité tiež bolo, že bola právnička, čiže na stretnutiach bolo vidieť nielen to, že bola zapálená pre vec, ale práve aj to, že sa na veci pozerala aj týmto pohľadom,“ spomína si Rizman, ktorý práve toto označuje za podstatnú vec celej iniciatívy.

O Čaputovej ďalej hovorí, že ju už v tom čase vnímal ako kľúčovú postavu celej kauzy, na čo ju predurčili viaceré jej vlastnosti.

„Je ten typ, ktorý nejde do rýchleho riešenia. Nezvykne sa vyjadrovať k veciam, o ktorých nič nevie. Je hĺbavý typ, ktorý ide do podrobností a do hĺbky vecí. Musí byť presvedčená, že niečo má byť, ako vraví, a potom ide s nadšením a energiou do boja,“ pokračuje Rizman.

S víťazkou prezidentských volieb sa neskôr stretol ešte v rámci dvoch veľkých pracovných projektov – pri komunikácii Goldmanovej ceny, ktorú Čaputová získala, a tiež pri kampani organizácie Via Iuris k zrušeniu Mečiarových amnestií, kde bola jednou z hlavných tvárí.

„Nemyslím si, že by sa medzitým menila osobnostne. Skôr sa zmenilo jej postavenie. Už nebola nejaká miestna aktivistka. Goldmanova cena je pre environmentalistov niečo ako alternatívna Nobelova cena,“ vysvetľuje Rizman ďalej.

O prípadnej ďalšej spolupráci sa s Čaputovou v uplynulých týždňoch podľa neho nerozprávali. Rizman verí, že Čaputová aj ako prezidentka zostane autentická a taká dôkladná, akú ju pozná z predošlého obdobia.

Milan Šagát, výkonný riaditeľ Via Iuris

S Čaputovou sa spoznal cez mimovládnu organizáciu Via Iuris, v ktorej pôsobí od roku 2009. Vtedy Čaputová s organizáciou spolupracovala už osem rokov.

„Je veľmi systematická. Pri spoločných projektoch, ktoré sme robili, bolo vždy všetko pripravené a premyslené,“ opisuje Šagát.

Keďže Via Iuris je nestranícka organizácia, po Čaputovej odchode do politiky spolu komunikovali pomenej, ale k víťazstvu jej zablahoželal. Bez váhania o nej hovorí, že hodnotovo i osobnostne je na novú pozíciu pripravená.

„Určite sa obklopí dobrým tímom. Vždy na to mala cit, tak to určite zvládne. Bol by som veľmi rád, keby tiež prispela ku skultivovaniu politiky,“ dodáva.

Ivan Kočner, brat Mariana Kočnera