Čaputová dáva dokopy svoj tím, hovorí sa o prvých menách

Súčasný prezident Kiska má šesť poradcov.

4. apr 2019 o 19:54 Peter Kováč

BRATISLAVA. Keď sa pred troma rokmi stretol prezident Andrej Kiska s tibetským duchovným vodcom dalajlámom, vyvolalo to jednu z dovtedy najostrejších reakcií šéfa Smeru Roberta Fica. Na hlavu štátu zaútočil slovami, že je len bábkou ovládanou poradcami.

„Či sa bude, alebo nebude hnevať, je v plne rukách svojich poradcov, ktorí ho ťahajú do pekla,“ vyhlásil vtedy Fico. Odvtedy toto tvrdenie používal opakovane.

Aj keď prezidentovým poradcom sa zväčša pripisuje oveľa nižšia váha, od zvolenia novej prezidentky Zuzany Čaputovej sa čaká na to, koho si zoberie so sebou do paláca ona.

Ešte ako kandidátka na prezidentku hovorila, že predbežne sa o tejto téme rozpráva s viacerými ľuďmi. Menovať vopred ich však nechcela.

Po sobotnom víťazstve vo voľbách hovorí, že zoznam sa síce už formuje, no stále je to otázka niekoľkých týždňov.

„Niektorých sme oslovili predbežne, no musíme si ešte nájsť čas na stretnutie, porozprávať sa a na to, aby som ich menovala, musia najprv ponuku prijať,“ povedala Čaputová v rozhovore pre SME.

Počas kampane sa netajila tým, že o zahraničnej politike sa rozpráva najmä s Michalom Šimečkom, ktorý je podpredsedom Progresívneho Slovenska. Ten je však v súčasnosti aj volebným lídrom strany do májových eurovolieb.

Podľa informácií SME však Čaputová s ponukou na spoluprácu pri otázkach zahraničnej politiky a bezpečnosti oslovila aj Kiskovho poradcu Petra Bátora. Ten prípadné rozhovory komentovať nechce.

„Necítim sa oprávnený na to, aby som odpovedal na túto otázku ani áno, ani nie. Otázky, ktoré sa týkajú pani Čaputovej, rieši jej tím,“ reagoval Bátor pre SME.

Súčasný hovorca zvolenej prezidentky Martin Burgr zopakoval, že skladanie tímu poradcov ešte prebieha a doterajšie rokovania nebude komentovať.

Poradca z menšín a rodovo vyvážený zbor