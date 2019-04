Podzemie Gemera je ako ementál (anglický podcast)

Cudzinci v anglickom cestovateľskom podcaste hovoria o svojich zážitkoch zo Slovenska.

6. apr 2019 o 6:40 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/600319500&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Na Gemeri má každé mesto a dedinka svoju jaskyňu, hovorí James Thomson, ktorý niektoré z nich navštívil. V podcaste radí kam sa v regióne vybrať - nielen v podzemí. Krásnu Hôrku si zatiaľ môžete pozrieť len zvonku. Kaštieľ Betliar a jeho rozsiahly park sú od hradu len na skok, a dýchajú nielen históriou, ale aj klebetami z 19. storočia.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

The Spectacular Slovakia travel podcast is the latest addition to our range of travel-related products. This programme is part of The Slovak Spectator subscription, and our readers receive it every Thursday morning as part of their subscription.

More information:

Print+audio: shop.spectator.sme.sk/newspaper

Online+audio: www.sme.sk/predplatne-spectator