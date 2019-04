Kiska možno vráti do parlamentu zákon z dieľne SNS o štátnych symboloch

Prezident žiada koaličných poslancov, aby si najskôr prečítali, za čo hlasujú.

5. apr 2019 o 10:48 TASR

BRATISLAVA. Prezident SR Andrej Kiska na budúci týždeň oznámi, či vráti poslancom Národnej rady na opätovné prerokovanie novelu zákona o štátnych symboloch, ktorá zakazuje prehranie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu.

Kiska vyzýva na lepšiu prípravu zákonov

Zároveň žiada koaličných poslancov o to, aby čítali, za čo hlasujú.

"Prezident Andrej Kiska by chcel požiadať poslancov vládnej koalície, aby si najskôr prečítali, za čo hlasujú, ale oveľa lepšie by bolo, ak by už príprave zákona venovali väčšiu pozornosť," uvádza sa v stanovisku, ktoré poskytla prezidentská kancelária.

Poukazuje na to, že na hlavu štátu sa s požiadavkou vrátiť zákon do parlamentu obrátil nielen predseda Mosta-Híd, ale aj predstavitelia iných koaličných strán.

Prezidenta oslovili aj nezaradený poslanec Zsolt Simon či neparlamentná SMK. Simon, ktorý sa pri hlasovaní zdržal, tvrdí, že zákon je nezmyselný a hlúpy.

SNS chcela viac chrániť štátne symboly

Kritizoval Most-Híd za to, že zákon podporil. SMK zas žiada poslancov Mosta-Híd a Gábora Grendela (OĽaNO), ktorí hlasovali za zákon, aby sa vzdali mandátu.

Zákon kritizuje aj SaS, ktorá pripomína, že za novelu nehlasovala. Dodáva, že ak prezident zákon nevráti a plénum zákon neopraví, právna norma môže skončiť na Ústavnom súde. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár sa k téme vyjadrí v piatok.

Právnu normu do parlamentu predložila SNS, ktorá ňou chcela viac chrániť štátne symboly. Do právnej normy sa tak dostali nové pojmy "znamenie štátneho znaku" či "národný symbol".