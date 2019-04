Manažér švajčiarskej firmy: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku je mýtus

5. apr 2019 o 11:00 The Slovak Spectator

1. Čaputová bude na známkach a oficiálnych portrétoch. Čo to spraví so slovenskými dievčatami? Slovaks did not elect “a woman” but “the woman”

2. Prečo slovenská veda potrebuje cudzincov? Slovakia needs to open itself to foreign scientists

3. V tejto tatranskej doline sa budete cítiť, akoby ste vošli do Tolkienovho sveta: A gorgeous gorge

4. Netradičná prehliadka Červeného Kameňa, beh s kočíkmi či Veľká noc na vidieku. Naplánujte si pestrý program na apríl: What is on in Slovakia this April?

5. Na Slovensko príde držiteľ Nobelovej ceny. Rezervujte si miesto na jeho prednášku: Nobel Prize winning scientist will give a public lecture in Bratislava

6. Čo by to bolo za život, v ktorom by sme nemohli napraviť vlastné chyby? Anton Popovič o Brexite: Send that blasted Brexit off to history

7. Zakladateľ Facebooku hovoril o Slovensku. Čo povedal o Jánovi Kuciakovi? Mark Zuckerberg appreciated the work of late Ján Kuciak

8. Mala by Čaputová šancu v okolitých krajinách? Would a candidate like Čaputová stand a chance in Hungary, Poland, or the Czech Republic?

9. Týchto 12 miest na Slovensku by ste mali aspoň raz za život navštíviť: These are the 12 most beautiful spots in Slovakia

10. Manažér švajčiarskej firmy: Nedostatok pracovnej sily na Slovensku je mýtus: The lack of labor force is a myth

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.