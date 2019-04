Text obrannej dohody s USA bude známy o niekoľko dní

Maďarsko už podpísalo dohodu so Spojenými štátmi, potvrdil Lajčák.

5. apr 2019 o 11:21 TASR

WASHINGTON. V najbližších dňoch sa budeme môcť pozrieť na text obrannej dohody so Spojenými štátmi a dúfam, že sa tým skončí strašenie vymyslenými hrozbami.

Vo štvrtok na záver svojej pracovnej cesty do USA to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.

Maďarsko už dohodu podpísalo

Šéf slovenskej diplomacie rokoval vo Washingtone o tejto téme s poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom a s námestníkom ministra zahraničných vecí USA Johnom Sullivanom.

"Mimochodom, práve dnes (vo štvrtok) Maďarsko podpísalo túto dohodu so Spojenými štátmi, takže predpokladám, že v najbližších dňoch sa text tejto dohody dostane aj na Slovensko a budú sa môcť naši ľudia naň pozrieť," uviedol minister Lajčák.

Koniec vymysleným hrozbám

"Ja verím, že sa tým skončí to vymyslené strašenie ohrozením našej suverenity. Nemám pocit, že by Maďarsko podpisom tejto dohody prišlo dobrovoľne o svoju suverenitu, tak ako svoju suverenitu nestratila ani jedna z 18 krajín EÚ, ktoré podobné dohody so Spojenými štátmi majú," podotkol Miroslav Lajčák.

"Namiesto toho, aby sme strašili nejakými imaginárnymi hrozbami, ktoré neexistujú, bude dobré sa pozrieť na tento text a uvedomiť si, že keď Maďarsko takú dohodu podpísalo, alebo ju považuje dobrú pre seba, tak asi nebude zlá pre Slovensko," povedal Lajčák.

Minister sa vo Washingtone zúčastnil na viacerých podujatiach venovaných predovšetkým Severoatlantickej aliacii (NATO) a 70. výročiu jej založenia, ale aj predsedníctvu Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).