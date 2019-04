Cieľom Slovenska je predísť brexitu bez dohody

Slovensko podporí predĺženie brexitu pod jednou podmienkou.

5. apr 2019 o 13:49 SITA

BRATISLAVA. Cieľom Slovenska je predísť odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody. Stanovisko Slovenska agentúre SITA poskytol riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga.

Prečítajte si tiež: Británia požiadala o odklad brexitu do 30. júna, Tusk uprednostňuje ročný odklad

Slovensko podporí predĺženie brexitu, ak Británia bude garantovať, že ak v najbližších týždňoch neschvália dohodu, uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu.

"To už aj robí. V opačnom prípade by sme čelili tvrdému brexitu už na budúci týždeň 12. apríla. Sme otvorení úpravám v politickej deklarácii vo vzťahu k budúcim obchodným vzťahom prípadne iným oblastiam. O tom v týchto dňoch prebiehajú rozhovory s lídrom opozície. Ich výsledok bude dôležitý pre ďalší osud dohody," uvádza sa v stanovisku.

Mayová žiada odklad brexitu do 30. júna

Britská premiérka Theresa Mayová požiadala predsedu Európskej rady Donalda Tuska o odklad brexitu do 30. júna.

"Je frustrujúce, že sme tento proces nedoviedli do úspešného a usporiadaného výsledku," napísala politička v liste predsedovi Rady.

“ Je frustrujúce, že sme tento proces nedoviedli do úspešného a usporiadaného výsledku. „ Theresa Mayová, britská premiérka

"Vláda Veľkej Británie zostáva odhodlaná dospieť k takémuto cieľu a v tejto výnimočnej dobe bude aj naďalej konštruktívnym a zodpovedným členom Európskej únie v súlade s povinnosťou úprimnej spolupráce," dodala.

Tusk zase navrhol, aby Veľká Británia dostala ďalších dvanásť mesiacov na odchod z Únie. Jeho plán by pritom Británii umožnil odísť aj skôr, ak by prípadnú dohodu schválil parlament.

Akýkoľvek posun budú musieť odobriť lídri Európskej únie na mimoriadnom summite, ktorý sa koná v stredu 10. apríla.

Británia by mala odísť 12. apríla

Spojené kráľovstvo by malo opustiť úniu 12. apríla, členovia britského parlamentu však zatiaľ nedospeli k žiadnej dohode. Pôvodne mali odísť do 29. marca, Únia však súhlasila s posunom odchodu.

Ak by dohodu schválili, mohli by odísť deň pred začiatkom volieb do EÚ, teda 22. mája. Dohodu však neschválili, takže momentálne platí ako dátum odchodu 12. apríl.