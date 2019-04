Matovič dá milión za nahrávku, ktorá dokáže prepis rozhovoru s Kočnerom

Líder OĽaNO označuje údajný prepis za podvrh.

5. apr 2019 o 14:00 TASR

BRATISLAVA. Líder OĽaNO Igor Matovič ponúka milión eur za nahrávku, ktorá by potvrdila pravosť údajného prepisu rozhovoru medzi ním a podnikateľom Marianom Kočnerom. Matovič prepis označuje za podvrh.

"Je to absolútny výmysel. Čisté bludy, toto nie je rozhovor, ktorý som absolvoval s Marianom Kočnerom. Je to podvrh. Do nedele do večera, keď prídu, nech ho doručia. Majú milión eur, keď tam bude to, čo napísali," povedal na tlačovej konferencii Matovič. Potvrdil, že s Kočnerom sa stretol iba raz.

"Mal som s ním jedno stretnutie. Písal mi, jednu SMS si pamätám, písal mi, že chce byť 150-ka na našej kandidátke. Nemal som žiadny aktívny kontakt."

Matovič tvrdí, že ide o pomstu "mafiánsko-politických kruhov" za to, že odstavil z funkcie bývalého prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho.

Líder OĽaNO, ktorý sám svojho času zverejnil informácie od anonymu, kritizoval médiá, že zverejnili údajný prepis jeho rozhovoru s Kočnerom. Podľa neho ho neprávom spájajú s človekom, ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára.