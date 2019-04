Takmer 40 percent ľudí podľa prieskumu chce, aby Kiska pokračoval v politke

Pätina ľudí si želá, aby Kiska založil stranu.

7. apr 2019 o 13:15 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska by si mal po skončení mandátu založiť stranu alebo vstúpiť do inej strany podľa 37,4 percent opýtaných ľudí.

Ukázal to prieskum agentúry Focus pre politickú debatu súkromnej televízie Markíza Na telo. Prieskum bol robený 28. a 29 marca teste pred druhým kolom prezidentských volieb. Nezachytil tak video z 3. apríla, na ktorom Kiska oznámil založenie svojej strany.

"Cítiť tu chuť, že musíme niečo spraviť, potrebujeme krajinu zmeniť, prevziať moc, potrebujeme to vytrhnúť z ruky Smeru," povedal ešte v ten deň v rozhovore pre SME Kiska.

Novú stranu chcú voliči Sas a Čaputovej

Výsledky prieskumu ukázali, že 49,2 percent ľudí chce, aby prezident úplne z politiky odišiel. Založiť stranu by mal podľa 19,4 percent opýtaných a vstúpiť do inej strany by mal podľa 18 percent ľudí.

Najväčšiu podporu na založenie strany má medzi voličmi SaS. Želá si to až 45,8 percent ich voličov.

Ľubomír Galko z SaS v diskusnej relácii RTVS v nedeľu povedal, že z Kiskovho rozhodnutia sú v strane rozpakoch, pretože nová strana bude trieštiť sily súčasnej opozície.

Kiskovu stranu by privítalo takisto 35,7 percent ľudí, ktorí v druhom kole prezidentských volieb, hodilo hlas Zuzane Čaputovej a 26,5 jej voličov by chcelo, aby Kiska vstúpil do inej strany.

Naopak až 71,1 voličov Maroča Šefčoviča si želá, aby Kiska odišiel z politiky.

Kiskov odchod z politiky chcú aj voliči Smeru (77,1 percent), SNS (82,6 percent) a ĽSNS (80,9 percent).

Akú podporu má Kiska

Podobný prieskum Focus robil už v polovici januára. Vtedy sa pýtal ľudí, či by mal Andrej Kiska ostať v politike.

Kiska v tomto staršom prieskume dosiahol o niečo horšie výsledky. Jeho koniec v politike chcelo 59,1 percent ľudí a 34,9 percent povedalo, že "určite" alebo "asi" by mal ostať v politike.

Vnímanie Kisku v spoločnosti naznačil aj nedávny prieskum agentúry AKO, ktorá merala dôveryhodnosť politikov.

Kiska sa v tomto prieskume umiestnil na prvom mieste, dôveru mu vyjadrilo až 57 percent opýtaných.

V prieskume skončil na druhom mieste premiér Peter Pellegrini (52 percent) a na treťom skončil predseda OĽaNO Igor Matovič (36 percent).

Agentúra AKO sa ľudí pýtala aj to, či by volili novú stranu, ak by ju Andrej Kiska založil.

Z výsledkov vyplýva, že Kiskovu stranu by určite volilo deväť percent respondentov, pravdepodobne by jej dalo hlas 31 percent ľudí.

Pravdepodobne by ju nevolilo 19 percent oslovených a 36 percent respondentov by Kiskovu stranu určite nevolilo.