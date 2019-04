Kalavská udelila Ceny ministerky zdravotníctva

Kalavská chcela vzdať úctu a poďakovať sa lekárom, zdravotným sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom.

8. apr 2019 o 16:14 TASR

BRATISLAVA. Šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) udelila v pondelok v Bratislave Ceny ministerky zdravotníctva SR. Išlo o prvý ročník podujatia.

Kalavská uviedla, že udelenie tejto ceny bol jej spontánny nápad, pretože chcela vzdať úctu a zároveň sa aj poďakovať lekárom, zdravotným sestrám, ale aj iným zdravotníckym pracovníkom.

Ceny ako vzdanie úcty a poďakovanie

"Ako obyčajný lekár som sa vo svojej práci stretávala s lekármi, sestrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí každý deň prichádzali do svojej práce. Nechávali tam dušu a telo a robili to len preto, aby sa starali o to najdôležitejšie, čo máme, a to je zdravie," povedala vo svojom príhovore Kalavská.

Cenu je podľa jej slov potrebné brať ako vzdanie úcty a poďakovanie sa všetkým, ktorí sa starajú o zdravie slovenských občanov.

"Viem, že podmienky nie sú ideálne, a aj napriek tomu zostávate na Slovensku a ostávate bojovať za lepšie slovenské zdravotníctvo," dodala šéfka rezortu zdravotníctva.

Víťazmi v kategórii lekár sa stali Andrej Klepanec z Fakultnej nemocnice v Trnave, kde je primárom rádiologickej kliniky, i prednosta kliniky chirurgickej onkológie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave Daniel Pinďák. Tretím oceneným sa stal kožný lekár z trebišovskej nemocnice Ondrej Bobík.

Cena pre sestričku s vyše tridsaťročnou praxou

V kategórii sestra ministerka ocenila Renátu Pavlíkovú z galantskej nemocnice, kde pracuje už viac ako tri desiatky rokov.

Ako uviedla, ocenenie si váži, pretože práca zdravotných sestier je podľa nej v úzadí.

Druhou ocenenou sa stala Helena Závodská z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch, kde pracuje ako špecialistka v inštrumentovaní. Ocenenie získala aj Tereza Lengyelová, ktorá má za sebou viac ako 50-ročnú prax.

Na pôde ministerstva zdravotníctva ocenili aj troch zástupcov kategórie iný zdravotnícky pracovník.

Ocenenie získala Mária Knapková, ktorá pracuje na skríningovom centre novorodencov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Kalavská udelila ocenenie aj Dane Kuricovej z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, kde pracuje ako sanitárka na urgentnom príjme. Treťou ocenenou sa stala fyzioterapeutka Emma Janíčková, ktorá pracuje viac ako 40 rokov v Dunajskej Lužnej.

Nominácie posielali nemocnice z celého Slovenska, oslovené boli viaceré odborné komory, ako aj zdravotné poisťovne. Odborná porota následne po svojom zasadnutí dala ministerke zdravotníctva SR odporučenie na víťazov v jednotlivých kategóriách.