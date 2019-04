Prokurátorka dozorujúca ChaChaLand: Je nešťastné sledovať, ako ľudia trestajú obete

Aj výpoveď zneužitej je priamy dôkaz.

11. apr 2019 o 23:59 Roman Cuprik

Nie je výnimočné, keď obeť sexuálneho zneužívania chráni páchateľa. Aj v takých prípadoch však môže byť páchateľ odsúdený, hovorí prokurátorka Generálnej prokuratúry Barbora Hubertová.

Tá vydala pokyn na začatie trestného stíhania v prípade Kataríny Danovej, ktorá pred niekoľkými týždňami opísala, ako ju v detstve zneužíval vedúci z tábora. V minulosti pritom Danová na polícii poprela, že by ju Roman Paulíny zneužíval.

Prečo ste sa ako prokurátorka začali špecializovať na prípady sexuálneho zneužívania a domáceho násilia?

Kde sa môžete bezpečne obrátiť v prípade zneužívania? Bezplatná nonstop linka - 0800 212 212

„Je to veľmi zaujímavá práca, aj keď nie je veľa prokurátorov, ktorí by chceli riešiť medziľudské vzťahy.“

Prečo?

„Do istej miery je zložitejšie vyznať sa v tom, čo ľudia zažili, než vyznať sa povedzme v účtovných závierkach a pohyboch peňazí. Druhá rovina je tá, že je to psychicky náročné. Trochu to preženiem, ale jeden prokurátor mi raz povedal, že radšej bude riešiť desať prípadov vrážd ako jeden prípad detskej pornografie.“

Je to aj pre vás náročné?

„Pre mňa ako matku je niekedy ťažké prísť domov a prestať rozmýšľať nad tým, že som sa cez deň venovala prípadu sexuálne zneužitého dieťaťa.“

Denník SME sa v súčasnosti venuje príbehu Kataríny Danovej, ktorá tvrdí, že bola v detstve zneužitá a o niekoľko rokov neskôr v sedemnástich rokoch počas výpovede na polícii všetko poprela. O svojom probléme prehovorila až v dospelosti. Stáva sa vám často, že dieťa aj po rokoch od zneužívania počas výpovede povie, že nebolo zneužívané, hoci to nie je pravda?

„Takýchto prípadov nie je veľa. Niekedy sa stáva, že dieťa policajtom povie, že sa necíti obeťou trestného činu, nevníma konanie, ktoré sa na ňom deje alebo dialo ako trestný čin, aj keď nepopiera, že k niečomu došlo. Je na vyšetrovateľoch, aby to vyhodnotili. Takéto prípady sa objavujú často aj vo veciach domáceho násilia. Máme niekoľko uzavretých prípadov, kde obeť neustále popierala, že by bola týraná, hoci nepopierala bitky, nadávky, no vyšetrovateľ to vyhodnotil tak, že k týraniu došlo.“

Na základe akých dôkazov k tomu dospeli?

„Výpovede okolia, rodiny a znalecké posudky. Nedávno sa takto podarilo úspešne odsúdiť páchateľa na niekoľko rokov aj napriek tomu, že poškodená žena sa aj napriek dlhoročným bitkám necítila týraná. Boli tam tiež maloleté deti, ktoré trpeli rovnako, a matka konanie otca neustále popierala a ospravedlňovala.“

Prečo detské obete chránia sexuálnych predátorov?

„Nie som psychológ, môžem len vychádzať z toho, čo vidím v spise. Obete často vypovedajú, že im chýbala dospelá autorita v rodine. Napríklad im zomrie otec alebo je v rodine alkoholik a podobne. Sexuálny predátor využije ich zraniteľnosť, možno aj nezáujem rodiny o dieťa, a nadviaže s takýmto dieťaťom vzťah.“

Neprekáža im, že sa ich napríklad niekto eroticky dotýkal a podobne?

„Sú to deti a nie sú dostatočne zrelé na to, aby vyhodnotili, že je to problém. Sú neskúsené, a preto zraniteľné. Páchatelia potom vyšetrovateľom tvrdia, že to dieťa do 15 rokov samo chcelo, dokonca iniciovalo. Ale to nie je ospravedlnenie.“

Barbora Hubertová

Aké možnosti majú vyšetrovatelia v prípade, že obeť zneužívanie poprie a nenájdu sa ani iní svedkovia?

„V tom prípade sa vo všeobecnosti vyšetrovatelia dostanú do dôkaznej núdze. Ťažko sa potom postupuje ďalej.“

Takáto situácia nastala v prípade Danovej. Prečo si policajt nevyžiada napríklad komunikáciu medzi sexuálnym predátorom a obeťou z počítača, telefónov a podobne? Tá by ich vzťah mohla dokázať, aj keď ho obaja popierajú.

„Vyšetrovateľ musí mať najprv vedomosť, že k takej komunikácii došlo. Nemôže si len tak prezerať komunikáciu občanov. Ak mu nikto ani len neoznámi, že existuje nejaká komunikácia, tak nemá dôkaz na to, aby pokračoval vo vyšetrovaní.“

Nebolo chybou, že si vtedy policajti nezavolali na výsluch 17-ročnej obete zneužívania psychológa?

„Vtedy sa podľa zákona prizýval psychológ na výsluch pri deťoch do 15 rokov. Neviem si ani predstaviť, ako by to mohli formálne urobiť, keďže zákon túto možnosť nepoznal. Od roku 2013 sa pri takýchto obetiach prizýva znalec do 18 rokov. Od roku 2018 sa psychológ prizýva aj pri dospelých ľuďoch, ak ide o zraniteľnú obeť, čo platí aj na prípady zneužívania a domáceho násilia. Rovnako sa tieto výsluchy zaznamenávajú „na kameru“, čo je v záujme obete, aby sa výsluch nemusel opakovať a aby sa záznam z výsluchu v ďalšom konaní už len prehral.“

Prečo prokuratúra nepreveruje postup vyšetrovateľov z roku 2007?

„Pretože bol vydaný pokyn na nové trestné stíhanie a z hľadiska ďalšieho vyšetrovania to teda nemá zmysel. Bolo nevyhnutné čo najskôr začať trestné stíhanie. Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava si už však vyžiadala spis z tohto vyšetrovania, ktorý preskúma.“

Prečo je psychológ na výsluchu v takýchto prípadoch dôležitý?

„Úlohou prizvaného psychológa je dávať pozor, aby samotný výsluch nezasiahol obeť. Musí ju najprv pred výsluchom pripraviť na to, že si v hlave bude musieť znovu prehrať násilie, zneužívanie a podobne. Počas výsluchu zase sleduje správanie obete a pomôže jej pokračovať vo výpovedi, ak treba. Môže napríklad požiadať o prerušenie výsluchu.“

Môže zasiahnuť do výsluchu?

„To nie je jeho úloha. Nie je tam na to, aby hovoril vyšetrovateľovi, čo sa ma pýtať, nesmie obeť presviedčať, aby vypovedala inak a ani hodnotiť, či klame, alebo nie.“

Čo robí znalec?

„Ten robí znalecký posudok, kde zhodnotí napríklad psychológiu obete a okrem toho sleduje aj priebeh výsluchov. Vďaka tomu vie napríklad posúdiť, prečo obeť niekoľkokrát zmení výpoveď.“

Ako vnútorne prežívate prípady, keď je všetkým na prvý pohľad jasné, že došlo napríklad k týraniu, ale pre nedostatok dôkazov ide vyšetrovanie do stratena?

„To je veľmi subjektívne. Spomínam si na prípad chlapca, ktorý bol týraný svojím otcom a dlho trvalo, kým som si pred výsluchom získala jeho dôveru. Všimla som si, že prišiel vo futbalovom drese, tak som sa s ním zo začiatku rozprávala len o futbale. Chlapec aj tak akékoľvek násilie popieral, hoci jeho okolie hovorilo o opaku. Ťažko sa na to pozerá. Nakoniec ten prípad šiel pred súd.

Nespomínam si vyslovene na situáciu, že som bola presvedčená o páchateľovi, ale vyšetrovanie padlo na nedostatku dôkazov. Väčšinou sa vždy niečo nájde, čo mi ten názor buď potvrdí, alebo vyvráti.“

Nekončia často tieto prípady tým, že ide len o tvrdenie proti tvrdeniu a chýba priamy dôkaz?

„Výpoveď poškodenej je priamy dôkaz. Je pravda, že tieto trestné činy často nemajú iných priamych svedkov a nastáva situácia, že ide o tvrdenie proti tvrdeniu. Orgány činné v trestnom konaní však vyhodnotia, ku ktorej skupine dôkazov sa priklonia a prečo. V týchto prípadoch je dôležitý znalec psychológ, ktorý vie povedať, či poškodená javí známky toho, že naozaj prežila to, o čom hovorí.“

Po článku o Kataríne Danovej začali niektorí ľudia jej tvrdenia spochybňovať. Aký by však mala dôvod si to vymyslieť? Stalo sa vám, že k vám prišiel človek a začal len tak klamať o tom, že bol zneužívaný ako dieťa?

„Na taký prípad si nespomínam. Je pravda, že niektorí ľudia si vymýšľajú, že boli sexuálne zneužívaní alebo vedia o sexuálnom zneužívaní ich detí. Väčšinou ide o rozvádzajúce sa páry, ktoré sa snažia na súde poškodiť bývalého partnera a získať tak pre seba starostlivosť o deti.“

Kto k vám najčastejšie príde s prvým podnetom, že vie o zneužitom dieťati?

„V prípade, ak ide o zneužívanie, ktoré pácha mladistvý, tak spravidla ide o rodičov. Chlapec nad 15 rokov má sex s dievčaťom pod 15 rokov a rodičia to nahlásia. Takých prípadov je asi polovica.

V prípade, keď je zneužité dieťa dospelým, tak to tiež nahlasujú rodinní príslušníci, noví partneri zneužitých detí, ale aj napríklad gynekológovia. Často na to dokonca príde polícia aj sama. Napríklad sa medzi ľuďmi hovorí o zneužití na chate, dostane sa to k policajtom a tí to začnú vyšetrovať.“

Je bežné, že za vami príde človek, ktorý si až v dospelosti uvedomí, že bol v detstve zneužitý?

„Prípadov, keď dospelý človek sám od seba prehovorí o tom, že bol v detstve zneužívaný, nie je veľa. Pre mňa ako špecialistu na tieto prípady je potom veľmi nešťastné sledovať, ako ich niektorí ľudia okamžite začnú perzekvovať za to, že sú obete a že si vôbec dovolili verejne o niečom takom rozprávať.“

Kedy sa z ľúbostného vzťahu medzi dospelým človekom a 13-ročným dieťaťom stáva trestný čin?

„V elektronickej komunikácii sa trestný čin začína už vtedy, keď niekto nadviaže kontakt za tým účelom, že chce dieťa do 15 rokov sexuálne zneužiť. Ide o takzvaný grooming na internete, sociálnych sieťach. Aj keď k samotnému zneužitiu nedošlo, už len tá snaha je trestná.“

Ako je to v reálnom živote?

„Už aj dotyky detí pod 15 rokov, ktoré majú sexuálny podtón, môžu spadať do oblasti sexuálneho zneužívania. Je však dôležité zistiť, či išlo len o jednorazovú záležitosť, náhodu, ako to obeť vnímala, aký bol kontext tých dotykov a podobne.“

Stačí na stíhanie výpoveď svedka, ktorý videl dospelého muža, ako počas diskotéky drží 14-ročné dievča za zadok?

„Práve v tomto prípade by som sa pýtala, ako dlho ju držal, ako často k tomu dochádzalo, ako to vnímalo to dievča, čo si myslí, k čomu tieto dotyky mali smerovať a podobne. Samo osebe by to ako usvedčujúci dôkaz nestačilo, ale pomohlo by to vyšetrovateľom poskladať obraz toho prípadu.“

V prípade detí nad 15 rokov je sex legálny, ak nejde o chránenú alebo zverenú osobu. Vzťah medzi žiakom a učiteľom či trénera a jeho zverenkyne je teda zakázaný?

„Áno.“

Je zverená osoba aj dieťa v detskom tábore?

„Myslím si, že áno. Dokonca sme mali prípad, keď dieťa zneužíval zdravotník v tábore. Vnímali sme to tak, že zdravotník je zodpovedný za to dieťa a spadá to pod príslušný paragraf. Najznámejším príkladom je kauza Čistý deň. Dospelý psychológ bol právoplatne odsúdený za to, že mal na chate pohlavný styk so svojimi 17-ročnými zverenkyňami. V bežnom živote pritom 17-ročné dievčatá môžu pohlavne žiť.“

Ak dospelý muž nadviaže vzťah s dieťaťom nad 15 rokov v tábore a potom pokračujú mimo neho?

„To už je vec dokazovania.“