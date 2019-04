Hryc chce v Bruseli nahradiť Kukana, ktorý nemal za koho kandidovať. Kto ide do eurovolieb?

Maňku prekvapilo, že ho Smer nedal na kandidátku.

9. apr 2019 o 19:34 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Neúspešní prezidentskí kandidáti, spevák známy z 90. rokov, herec, ktorý sa učí od politika Eduarda Kukana či ohrdnutý poslanec a bývalý člen Smeru. Do májových eurovolieb kandiduje viacero známych tvárí pod novými politickými značkami. Chýbajú zas niektorí dlhoroční europoslanci, ktorých už strany nevybrali.

Smer napríklad na svoju kandidátku nenasadil súčasných europoslancov Borisa Zalu, Vladimíra Maňku a Moniku Smolkovú.

Zala si v roku 2016, potom čo kritizoval pomery v strane, pozastavil členstvo v Smere.

Smolková kritizovala Smer v kauze Bašternák, ktorá siahala k vtedajšiemu ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Europoslankyňa tvrdí, že jej meno z kandidátky vyškrtol Kaliňák osobne.

Namiesto nich Smer postavil napríklad dlhoročného poslanca Národnej rady Miroslava Číža či hovorcu strany Jána Mažgúta.

Maňku prekvapilo, že na eurokandidátke Smeru nie je. "Nebolo to moje rozhodnutie, musíte sa spýtať niekde inde,“ hovorí. Ako europoslanec má na starosti prípravu rozpočtu Európskej únie na rok 2020. „Je to asi prvýkrát v histórii, že rozpočet nedokončí ten, čo ho začal."

Koľko zarobia europoslanci Základný mesačný plat europoslanca pred zdanením je 6200 eur. Výška náhrad vyplácaných k platu môže dosiahnuť 4299 eur mesačne. Európsky parlament pokrýva aj denné diéty počas pobytu v Štrasburgu alebo Bruseli vo výške 304 eur na deň. Eurovoľby sa budú na Slovensku konať 25. mája.

Tvrdí, že s vedením Smeru ešte nehovoril o tom, prečo ho nevybrali a vraj sa nad tým ani nezamýšľal. K tomu, že od Smeru ide o nezvyčajný krok a ako vychádza s vedením strany sa vyjadrovať nechcel. "Keď mi skončí táto hektika, zrejme sa budeme o tom baviť,“ povedal.

Zala zasa tvrdí, že už na začiatku súčasného päťročného mandátu hovoril, že bude jeho posledný a v Smere podľa neho o tom vedeli.

Napriek niekoľkoročnému pozastavenému členstvu stranu úplne neopúšťa. Kritizoval pritom prezidentskú kampaň Maroša Šefčoviča, ktorého Smer podporoval, vyjadril podporu jeho súperke Zuzane Čaputovej a nesúhlasí s tým, že členom strany je naďalej Kaliňák.

"Už som zvažoval odchod viackrát, ale stále som si myslel, že sa Peter Pellegrini rozhodne ísť do zápasu podstatne radikálnejšie a jasnejšie s tým, že bude chcieť byť predsedom strany,“ hovorí Zala a dodáva, že zatiaľ ešte k rozhodnutiu o svojej budúcnosti v Smere nedospel.

Smer na otázky SME o príprave eurokandidátky neodpovedal.

Hryc si v Bruseli našiel mentora

Do europarlamentu kandiduje aj bývalý poslanec Smeru Anton Martvoň, ktorý sa nedostal na kandidátku strany do parlamentných volieb 2016 a stal sa jej kritikom.

Ide pod hlavičkou Národnej koalície, za ktorú kandidujú aj synovec neúspešného prezidentského kandidáta Štefana Harabina Slavomír či Radovan Znášik, ktorý chcel kandidovať v nedávnych prezidentských voľbách, hoci ešte nedosiahol predpísaný vek 40 rokov.

Cez kandidatúru do eurovolieb sa chce pripomenúť aj prezidentská kandidátka z volieb 2014 a bývalá poslankyňa za hnutie OĽaNO Helena Mezenská.

Známa je najmä svojím záujmom o teleportáciu a obklopovaním sa ľuďmi ako napríklad vloger Rudolf Vasky, ktorý sa vyhrážal poslancom, že na nich použije roxorovú tyč. Kandiduje za stranu Doma dobre, ktorej predsedom je bývalý minister pôdohospodárstva za SNS z prvej Ficovej vlády Vladimír Chovan.

S novou stranou Korektúra to skúša aj herec Andy Hryc. Do Bruselu kandiduje za stranu ako jediný. Získal ju vlani od poslanca hnutia Sme rodina Petra Pčolinského, čím sa vyhol zberu najmenej 10-tisíc podpisov od ľudí.

"Moja kandidatúra je aj testom politického výtlaku môjho mena. Ak získam viac ako 30-tisíc hlasov, z pozície poslanca Európskeho parlamentu sa budem snažiť našu stranu dostať do Národnej rady," hovorí. Prečo si stanovil práve hranicu 30-tisíc, nevedel vysvetliť.

Svoju kandidatúru do Bruselu berie vraj vážne, pomáha mu súčasný europoslanec Eduard Kukan. "Je to môj mentor, idem ho tam nahradiť," vraví Hryc.

Kukan hovorí, že s Hrycom sú dlhoroční priatelia. Sám vraj už nemal za koho kandidovať. SDKÚ už nefunguje a ako nezávislý do eurovolieb ísť nemôže. Hovorí, že dostal aj nejaké ponuky od iných strán, ale neoslovili ho.

Z celebrít kandiduje aj spevák Ibrahim Maiga, je jednotkou kandidátky strany Priama demokracia, kde kedysi pôsobil niekdajší moderátor Markízy Robert Beňo.

Médiá o Maigovi v poslednom čase písali najmä pre jeho vzťah s hľadaným bývalým členom SIS Ľubošom Kosíkom, dnes nezvestným, ktorému pomáhal na úteku v Mali, a ktorý chcel vypovedať v kauze únosu Michala Kováča ml.

Stačilo cez 14-tisíc hlasov

V eurovoľbách na Slovensku býva pravidelne najnižšia účasť zo všetkých volieb, pred piatimi rokmi bola 13,05 percenta. Zároveň to bola aj najnižšia účasť v celej Európskej únii.

Na zvolenie pri takejto nízkej účasti často stačí len niekoľko tisíc hlasov. Najmenej hlasov dostal pred piatimi rokmi József Nagy, ktorý aj teraz kandiduje za Most-Híd. Stačilo mu 14 896 hlasov.

Najviac, takmer 67-tisíc hlasov, získal eurokomisár Šefčovič, ktorý teraz za Smer nekandiduje, no po prehratých prezidentských voľbách sa plánuje opäť uchádzať o kreslo eurokomisára. Navrhnúť ho môže vláda.

So zvláštnym argumentom, že chce zvýšiť účasť v eurovoľbách kandiduje líder OĽaNO Igor Matovič, hoci do Bruselu neplánuje ísť. Ak nezíska aspoň 50-tisíc krúžkov, odíde vraj z Národnej rady.

Svoje rozhodnutie kandidovať vysvetľoval aj "precitnutím“ z názoru, že USA sú zárukou svetovej bezpečnosti. Kritizovala ho za to šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.

Extrémistické sily

V nadchádzajúcich eurovoľbách sa podľa Milana Niča z Nemeckej rady pre zahraničnú politiku bude rozhodovať o tom, akú silu získajú extrémistické a euroskeptické sily.

"Euroskeptické a krajne pravicové sily sú tam už dnes, ale sú už roztrieštené. Hlavné teda bude, či sa dokážu zjednotiť," hovorí. Proeurópske sily však podľa neho budú mať stále väčšinu.

Kandidátku do eurovolieb postavili aj extrémisti z ĽSNS. Kandidujú Martin Beluský, Milan Mazurek či bývalý sudca Miroslav Radačovský, ktorý rozhodoval v kauze pozemku, ktorý kúpil prezident Andrej Kiska.

Radačovský rozhodol v Kiskov neprospech a pre médiá povedal, že na jeho mieste by vo funkcii skončil a odišiel do USA alebo Izraela, kde by sa cítil dobre.

Po kritike, ku ktorej sa pridal aj minister spravodlivosti Gábor Gál z Mosta-Hídu, sa funkcie sudcu vzdal.