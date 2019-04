Kamenického náhradníčkou v parlamente sa stane Gabániová

Gabániová v Národnej rade SR pôsobila do marca 2018, vytlačili ju Fico a Kaliňák.

10. apr 2019 o 10:10 SITA

BRATISLAVA. Darina Gabániová nastúpi po vymenovaní poslanca strany Smer-SD Ladislava Kamenického za ministra financií na jeho neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady SR.

Je náhradníčkou podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do NR SR.

Gabániová by mala zložiť poslanecký sľub na najbližšej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 9. mája.

Gabániová v Národnej rade SR pôsobila do marca 2018. Po tom, čo sa do parlamentu vrátili expremiér Robert Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák), Národnú radu SR opustili Gabániová aj Milan Mojš.



O tom, že novým ministrom financií sa stane Ladislav Kamenický, informoval v utorok predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý Kamenického na post šéfa rezortu financií navrhne na odsúhlasenie predsedníctvu strany.

Vo funkcii tak nahradí Petra Kažimíra, ktorý odchádza do vedenia Národnej banky Slovenska (NBS) a od 1. júna nastúpi na post jej guvernéra.

Kamenický by mal ministerstvo začať riadiť po Veľkej noci. Rezort financií by mal pritom nakrátko do nástupu nového ministra viesť premiér Peter Pellegrini, keďže súčasný minister Peter Kažimír podá demisiu už tento týždeň.

Predsedníctvo strany Smer-SD by malo o nominácii Ladislava Kamenického rozhodovať začiatkom budúceho týždňa.



Ladislav Kamenický je predsedom Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet a taktiež členom parlamentného výboru pre európske záležitosti.