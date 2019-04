SaS kritizuje spôsob otvorenia trhu s učebnicami

Školy budú mať oveľa väčší výber medzi učebnicami a učitelia si budú môcť vybrať, tvrdí ministerstvo.

10. apr 2019 o 12:11 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR otvorí trh s učebnicami. Reaguje tým na dlhodobú nespokojnosť učiteľov s učebnicami, ktoré sú na trhu.

Výsledkom otvorenia trhu bude podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej to, že školy budú mať oveľa väčší výber medzi učebnicami a učitelia si budú môcť vybrať takú, ktorá sa čo najviac hodí pre potreby danej školy a jej vyučovacie metódy.

SaS žiada úplnú nezávislosť pre školy

Opozičný poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling povedal, že to nepovažuje za otvorený trh s učebnicami.

“ Máme na trhu veľa kvalitných vecí, ktoré sa dajú kúpiť lacnejšie ako ministerské učebnice a jednoducho ich musí platiť rodič. Bohužiaľ, máme pocit, že toto ministerstvo nechce práve preto, že by prišli spriaznené duše ministerstva o peniaze a biznis „ VIKTOR KRIŽO

„Otvorený trh s učebnicami znamená, že škola dostane financie a zo schváleného portfólia učebníc si vyberie učebnice na základe svojho rozhodnutia a svojej potreby. Ministerstvo trh neotvára, je to iba hybrid, ktorý má ďaleko od otvoreného trhu,“ uvádza Gröhling.

Poukazuje pritom na fakt, že podľa predbežnej informácie o verejnom obstarávaní chystá ministerstvo obstarávanie na 540-tisíc jednorazových učebníc ročne.

"To naznačuje, že ide objednávať 540-tisíc učebníc ročne bez ohľadu na to, či ich školy aj naozaj potrebujú,“ dodáva Gröhling.

Navrhuje preto, aby ministerstvo túto kompetenciu presunulo na školy, aby sa predišlo situácii, že dané učebnice skončia nepoužívané v skladoch.

Učitelia poznajú kvalitnejšie a lacnejšie učebnice

Zásadný problém s otvorenosťou trhu má aj Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU).

Uvádza, že aktuálne je vo väčšine predmetov možnosť jednej učebnice. Ak ministerstvo podľa jeho slov teraz ponúkne dve alebo tri, stále je to veľmi úzky výber. Obzvlášť aj preto, že ich vydá nanovo.

„Lenže my už teraz máme na trhu veľa kvalitných vecí, ktoré sa dajú kúpiť lacnejšie ako ministerské učebnice a jednoducho ich musí platiť rodič,“ uviedol Križo .

Sloboda výberu v podobe poukážky

Sloboda výberu teda podľa neho znamená to, že škola dostane „učebnicovú poukážku“a nakúpi si, čo potrebuje a čo sa osvedčí.

„Školy potrebujú nielen slobodu v učení a metódach, ale aj pomôckach, inak to nie je sloboda. A ministerstvo vyrobí tender, kde sa nabalia distribútori, zaplatia sa prenájmy za sklady a iné, na čom by sa dalo ušetriť, ak by sa peniaze dali priamo školám a učiteľom. Bohužiaľ, máme pocit, že toto ministerstvo nechce práve preto, že by prišli spriaznené duše ministerstva o peniaze a biznis,“ vysvetľuje Križo.

Uvádza, že školám to prácu neuľahčí, ba naopak, učitelia budú nútení sa oboznamovať s novými materiálmi a systémom uvažovania nových autorov.

„Nemáme žiaden prieskum trhu, nemáme analyzované potreby škôl a učiteľov, ale ideme vydávať nové učebnice a materiály. Nie pre učiteľov, nie pre žiakov, ale pre ministerstvo,“ dodáva Križo.

Obstarávanie navyšuje náklady

Ministerstvo školstva v rámci verejného obstarávania predbežne avizovalo každoročný nákup učebníc. Podľa Xenie Makarovej z Nadácie Zastavme korupciu by štát toto každoročné obstarávanie stálo násobne viac peňazí.

„Bavíme sa tu o milióne až dvoch miliónoch eur, pričom celý trh s učebnicami bude stáť 16-17 miliónov eur. Nevieme teda, či ministerstvo vychádza z nejakej analýzy, skúseností. Vieme len, že to bude stáť veľa peňazí a že ide tesne pred koncom volebného obdobia dohodiť nový tender za násobne väčšie peniaze nejakej firme,“ uviedla Makarová.

Len minimálny progres

Zároveň však zdôrazňuje, že každá možnosť voľby z viac ako jednej možnosti je krokom k lepšiemu, keďže Slovensko patrí k posledným krajinám Európy, kde sa učebnice nakupujú centrálne.

Pri aktuálnom tendri na matematiku (dva tendre na jednorazové učebnice matematiky) by mohol podľa jej slov štát ušetriť. Na trhu už totiž sú dobré učebnice aj pracovné zošity pre jednotlivé ročníky.

„Netreba teda platiť za vývoj niečoho ďalšieho, stačilo by nakúpiť to dobré, čo už na trhu je,“ dodáva Makarová.

Matematici žiadajú alternatívy

Podľa predsedu Slovenskej matematickej spoločnosti Martina Kalinu už dlhšie chceli, aby boli alternatívne učebnice.

„Ministerská doložka v nich je ale dôležitá, každú učebnicu by mal posúdiť nejaký odborník na matematiku a didaktiku. Inak sa môže stať, že sa žiaci budú učiť z učebníc, ktoré nezodpovedajú potrebným odborným kvalitám,“ uviedol Kalina.

Ministerstvo očakáva návrhy

Ministerstvo školstva zverejnilo vo Vestníku verejného obstarávania predbežné oznámenia o zámere vyhlásiť verejné obstarávania na učebnice matematiky pre 1. až 4. ročník základných škôl, respektíve pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník osemročných gymnázií.

Prečítajte si tiež: Lubyová kritizuje učiteľov za odmietnutie pozvánky na rokovania

Rezort školstva pritom zdôrazňuje, že tieto predbežné oznámenia obsahujú len základné informácie.

Podrobné informácie o podmienkach zadávania zákaziek na učebnice matematiky budú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, ktoré budú zverejnené pre kohokoľvek v profile verejného obstarávateľa. Odkaz na profil bude uvedený v samotnom oznámení.

„Zverejnili sme to vopred práve preto, aby všetci tí, ktorí už majú nejaké návrhy učebníc alebo ich chcú pripraviť, vedeli o tom, že máme tento zámer, aby sa mohli na tomto procese zúčastniť,“ poznamenala ministerka Lubyová.