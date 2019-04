Skanzen nie je japonský vlak (anglický podcast)

Cudzinci rozprávajú o svojich cestovateľských zážitkoch zo Slovenska.

13. apr 2019 o 6:00 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/603955029&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Skanzen nie je japonský dopravný prostriedok. Je to miesto, kde sa zastavil čas. Kanaďanka Naomi Hužovičová, ktorá žije na Slovensku, je veľkou obdivovateľkou tradícií a aj preto skanzeny patria k jej obľúbeným turistickým atrakciám. V aktuálnom podcaste hovorí skanzenoch na strednom a východnom Slovensku, o Čičmanoch a Vlkolínci, a o drevených kostolíkoch, ktoré pri zmienke o tradičnej architektúre nemôžu chýbať.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.