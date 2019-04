Ďalšie dievča z ChaChaLandu: Robil si so mnou, čo chcel, ja som si v hlave opakovala nemčinu

Zuzana znášala dotky, aby mohla ísť na tábor.

B olo ráno na konci roka 1998. Štrnásťročná Zuzana ležala v izbe v detskom tábore ChaChaLand. Prišiel za ňou dnes už bývalý táborový vedúci Radovan Slaninka. A ľahol si k nej do postele.

Kde sa môžete bezpečne obrátiť v prípade zneužívania? Bezplatná nonstop linka - 0800 212 212

Cítila, ako ju hladí po ruke pod perinou.

„Spočítala som si jeho ruky nad perinou a zistila som, že tu má jednu a druhú má tam a zrazu som stála pred otázkou, že čím ma to pod tou perinou hladká. Vtedy urobil ďalší krok v našom vzťahu. Jednoducho ma vyzval, aby som si ho chytila,“ opísala situáciu pre denník SME Zuzana.

Jej celé meno redakcia pozná, ale vzhľadom na citlivosť témy nezverejňuje.

Kým ona bola 14-ročná študentka gymnázia, on mal 26 rokov. Ich vzťah bol podľa viacerých svedkov, ktorí vtedy ako deti chodili do tábora, známy. Slaninka vzťah so Zuzanou naznačuje aj v listoch, ktoré posielal inému dievčaťu z tábora. Denník SME má k dispozícii tri takéto listy.