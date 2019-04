Koncom apríla môže súd zrušiť ĽSNS. Pustia kotlebovcov do eurovolieb?

Hlasovacie lístky aj s ĽSNS má ministerstvo vnútra už vytlačené.

14. apr 2019 o 22:22 Peter Kováč

BRATISLAVA. Už 29. apríla má Najvyšší súd vyniesť verdikt o tom, či zruší alebo ponechá ĽSNS Mariana Kotlebu.

Patrí pritom k favoritom májových eurovolieb, keďže podľa ostatného prieskumu Focusu zverejneného začiatkom mesiaca by mohla byť po Smere druhou najúspešnejšou stranou. Získať by mohla takmer trinásť percent hlasov.

Možností toho, čo bude znamenať verdikt súdu pre účasť kotlebovcov v eurovoľbách, je pritom viacero.

Okrem toho, že súd by stranu nechal fungovať a vo voľbách by nemala žiadny problém, v prípade zrušenia by pre ňu nasledoval komplikovanejší scenár.