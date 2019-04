Slovenka vyhrala za svoje pivné pochúťky gastronomického Oskara

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

12. apr 2019 o 10:41 The Slovak Spectator

1. Ktoré sú najväčšie spoločnosti, ktoré vám pomôžu nájsť prácu? Largest companies that help search for jobs or employees

2. Ryanair lieta už aj z Košíc: The first Ryanair flight takes off from Košice airport

3. Pellegrini opatrne navrhuje, že by sa v Smere malo rozprávať o budúcnosti strany. Má šancu uspieť? Smer could still break free from Fico. Or could it?

4. Slovensko sa chce stať lídrom strednej Európy v boji s plastami: Slovakia will stop using single-use plastic

5. Kiska ohlásil založenie politickej strany. Vzniká nová opozícia? New opposition on the Slovak political scene?

6. Farmársky trh s vôňou kávy, párty v štýle Depeche Mode či charitatívny beh Ultralanovka. To všetko na vás čaká cez víkend v hlavnom meste: Top 10 events in Bratislava

7. Podarilo sa im utiecť z Osvienčimu. Svetu podali dôležité svedectvo o koncentračných táboroch: Vrba and Wetzler gave a testimony about the Auschwitz camp. They escaped 75 years ago

8. Pozrite si elektrický Peugeot 208, ktorý sa vyrába len v Trnave: Groupe PSA will produce electric Peugeot 208 exclusively in Trnava

9. Ako mladý okúsil slobodu a nemohol sa zbaviť túžby po lepšom živote počas komunistického režimu: The story of successful Slovak musician Albín Berky Jr.

10. Slovenka vyhrala za svoje pivné pochúťky gastronomického Oskara: Have you ever tried beer jam?

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.