Slovákov, ktorí útočili kyselinou, bolo viac. Môže ísť o pomstu, hovorí súdny znalec

Ak by chcel vraždiť, nepoužije kyselinu.

12. apr 2019 o 16:12 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Nespôsobuje nevyhnutne smrť, ale doživotne zmrzačí a obete sú vystavené obrovskej bolesti, psychickým problémom či izolácii.

Obliatie kyselinou je považované za jeden z najhorších spôsobov, ako ublížiť a páchatelia to často robia z pomsty či zo žiarlivosti.

Prečítajte si tiež: Ženu z Nových Zámkov polial kyselinou, útok neprežila

Na následky poliatia kyselinou zomrela v piatok ráno žena z Nových Zámkov. Pri raňajšej prechádzke so psom jej neznámy páchateľ nalial kyselinu do tváre a hoci si ešte sama dokázala privolať pomoc, po prevoze do nemocnice zomrela.

Vyšetrovateľ v Nitre už začal trestné stíhanie vo veci pre zločin zabitia. "Na objasnení prípadu intenzívne pracujú policajti z viacerých okresov. K motívu sa však momentálne nebudeme vyjadrovať," odkázali z polície.

"Je to skôr raritný prípad ublíženia na zdraví," hovorí psychológ a súdny znalec Anton Heretik. Zo svojej znaleckej praxe si spomína len na jeden prípad, keď žena poliala kyselinou tvár svojej sokyni vo vzťahu.