Stopnutie starých exekúcií vyjde štát na viac ako 40 miliónov eur

Štát chce zastaviť exekučné konania staršie ako päť rokov.

12. apr 2019 o 13:46 SITA

BRATISLAVA. Zastavenie exekučných konaní, ktoré sú staršie ako päť rokov, vyjde štát na viac ako 40 miliónov eur.

Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predloží do Legislatívnej rady vlády.

Presnú sume nevedia

Ministerstvo v súčasnosti nemá presnú kalkuláciu nákladov na zastavenie starých exekučných konaní. V dokumente rezortu sa však počíta so sumou prevyšujúcou 40 miliónov eur.

Zastavenie exekúcií avizovala ešte predchodkyňa súčasného ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) Lucia Žitňanská.

Pôvodne však nemali byť exekúcie iba zastavené, ale úplne zrušené. Gálovo riešenie sa dotkne spisov starších ako päť rokov, pričom v súčasnosti je na Slovensku viac ako 3,5 milióna exekúcií.

Prečítajte si tiež: Parlament zamietol zákon o exekučnej amnestii

Veritelia budú môcť svoje pohľadávky vymáhať ďalej, ale prostredníctvom nových podaní.



"Do legislatívneho procesu predkladáme zásadné opatrenie týkajúce sa zastavenia starých exekúcií, ktoré pomôže určite súdom, nie však samoúčelne, keďže to, že súdy budú mať kapacitu riešiť iné vážne prípady (maloletí, neplatenie dlhov) rýchlejšie, je na prospech všetkých občanov. Domnievame sa tiež, že veritelia prehodnotia vymožiteľnosť svojich nárokov a urobia komerčné rozhodnutie o tom, či v exekúcii treba pokračovať," povedala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.

Výsledná suma podľa Drobovej závisí od počtu výnimiek v zákone a taktiež od paušálnej sumy trov starých exekúcií, na ktoré má exekútor nárok.

Rýchly proces

Náklady sa najviac vyšplhajú v roku 2020, keď presiahnu 34 miliónov eur. Následne v roku 2021 to budú štyri milióny, v roku 2022 tri milióny a v roku 2024 jeden milión eur. Rezort pri výdavkoch argumentuje tým, že ide iba o urýchlenie procesu.

"Pre korektnosť je potrebné uviesť, že aj keď ten dopad pre rok 2020 vyzerá ako vysoký, v skutočnosti ide len o to, že tým, že sa zastavenie exekúcií urýchli, urýchli sa aj vynakladanie prostriedkov, ktoré by štát platil, ak by tento zákon nebol prijatý," dodala Drobová.