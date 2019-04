Pretrieť pleseň? To je ako natrieť trávu na zeleno, smeje sa expert Pellegrinimu

Premiér chce za plesne na stenách vyhadzovať šéfov nemocníc.

15. apr 2019 o 18:15 Ján Krempaský

BRATISLAVA. "Vysvetlite vy mne, ako je možné, že niekde v nemocnici môžu mať nejakú pleseň v rohu izby," rozohňoval sa premiér Peter Pellegrini zo Smeru minulý týždeň v HN clube.

"To si môže on, pán riaditeľ, sám kúpiť Primalex v Baumaxe v sobotu a nedeľu to tam môže vymaľovať takto štetcom a nebude tam žiadna pleseň," ponúkol návod, ako na to, aj s reklamou.

Ani náhodou, reagujú na Pellegriniho odborníci na odstraňovanie plesní. Najskôr sa musí odstrániť príčina plesní a až nakoniec sa robí náter, upozorňujú.

Finančná skupina Penta, ktorá vlastní sieť nemocníc Svet zdravia, zas premiérovi, ktorý by rád za plesne odvolával riaditeľov nemocníc, odkazuje, že v zdravotníctve sú oveľa väčšie problémy.

Napríklad politickí nominanti Smeru, ktorí nemocnice vedú s malou prestávkou od roku 2006, pridáva sa Dušan Zachar, zdravotnícky analytik INEKO.

Pomoc na 15 minút

"Obyčajné pretretie je plátanie na 15 minút, keď sa má dostaviť kontrola," hovorí o Pellegriniho návode Milan Krajči z firmy TVG Klima Slovakia, ktorá sa venuje aj odstraňovaniu podobných problémov.