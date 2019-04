Vetovanú novelu so zákazom hymien chce SNS opäť pretlačiť. Opravila by ju neskôr

Za novelu hlasovali pôvodne takmer všetci poslanci okrem SaS.

14. apr 2019 o 19:41 Peter Kováč

BRATISLAVA. Sporný zákon o štátnych symboloch, ktorý priniesol pomerne široký zákaz hrať či spievať cudziu štátnu hymnu, by mala vládna koalícia podľa SNS pretlačiť, hoci ho prezident vrátil.

Keďže ho Andrej Kiska navrhol zrušiť ako celok, ak poslanci prelomia jeho veto, znamená to, že opäť schvália aj zákaz hymien iných štátov.

Za najlepší spôsob riešenia to označuje prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, podľa ktorého sa strana nechce zákona vzdať.

SNS pritom pôvodne chcela pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Bratislave a Košiciach zasiahnuť proti novým dresom slovenských hokejistov, na ktorých nahradili trojvršie zo štátneho znaku hokejky.

"Ak bude trvať koaličný partner na tom, že mu niečo prekáža v tomto zákone, potom by sme hľadali riešenie, ako sa vyhnúť napätiu,“ hovorí Paška. Najskôr by teda začal platiť chybný zákon a až potom by politici prišli s jeho novelou, ktorá by vypustila pasáže o hymne.

"Je to asi lepšie riešenie, ako to celé vracať späť, prerábať a vystaviť sa ďalším problémom,“ vysvetľuje Paška. SNS pritom tvrdí, že novela do spevu hymny nijako nezasiahla, hoci ho menila pozmeňovacím návrhom.

Podobné stanovisko tlmočila aj centrála SNS, podľa ktorej je cieľom novely najmä to, aby hokejoví reprezentanti hrali so štátnym znakom na hrudi. Hokejové majstrovstvá sa začínajú už 10. mája, účinnosť novely bola naplánovaná na 15. mája.

"Slovenskí hokejisti musia mať štátny znak,“ odkázala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.