Novinári z rozhlasu sa ospravedlnili za spolitizovanú reláciu

Celé znenie listu redaktorov rozhlasu

Ospravedlnenie redakcie domáceho rozhlasového spravodajstva RTVS

Vážení poslucháči, diváci, koncesionári. My, redaktori a moderátori rozhlasového spravodajstva RTVS sa vám chceme ospravedlniť za odvysielanú reláciu Z prvej ruky zo dňa 11.4. 2019. Vedenie spravodajstva v nej umožnilo diskutovať predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi bez politického oponenta a za nekritického vedenia relácie neskúsenou redaktorkou domáceho televízneho spravodajstva RTVS, ktorá nie je súčasťou moderátorskej zostavy Z prvej ruky. Za spomínanú reláciu nie sú zodpovední doterajší tvorcovia, ktorí robia svoje relácie podľa najvyšších kritérií novinárskeho povolania a dodržiavajú ich objektivitu, nestrannosť a vyváženosť. Sankcie za nezvládnutú reláciu akceptujeme, do budúcnosti však žiadame vedenie, aby takýmto prípadom predišlo, pretože to poškodzuje dobré meno relácií, ktoré pripravujeme. Odmietame, že by sa na našej práci podpisovali akékoľvek politické vplyvy.

Marta Jančkárová, Juraj Jedinák, Michal Katuška, Jaroslav Barborák, Karolína Lacová, Martin Kalužák, Agáta Staneková, Eva Mravcová, Matej Baránek, Soňa Weissová, Marián Kukelka, Štefánia Kačalková, Katarína Ottová, Anna Šípošová